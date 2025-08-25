عبدالعزيز التميمي

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ الألفينات، نهضة فنية تشكيلية ملحوظة جعلت منها مقصد مريدي هذا الجانب المهم من الحياة الفنية، حيث اهتمت القيادات الأردنية في عهد الملك عبدالله بن الحسين بن طلال الهاشمي -حفظه الله ورعاه- بالتجمعات الفنية بشكل عام والتشكيلية بشكل خاص.

وبناء على التوجيهات الرسمية حصل الفنان التشكيلي في المملكة على ما يستحق من اهتمام ورعايه... نسأل الله أن يوفقهم إلى الخير والتقدم والازدهار، دائماً تحت راية العاهل الأردني والأسرة الهاشمية، اللهم آمين.

ومن تلك التطورات في هذا الجانب، تعيين الفنان أستاذ الفنون البصرية الدكتور جهاد العامري، عميداً لكلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية العريقة التي تخرجت فيها قامات علمية، يستحق كل واحد منها صفحات، وذكراً خاصاً لإيفائها حقها المستحَق من التوثيق والدراسة العلمية الأكاديمية.

ومن تلك القامات الدكتور جهاد العامري، الأستاذ المتخصص في كلية الفنون البصرية، الذي يشهد له كل من في الساحة الفنية الأكاديمية الأردنية، بالجدارة والتميز بما قدم من إنجازات بعد حصوله على درجة الدكتوراة من الجامعات الإسبانية، ونشر ثقافته الفنية والعلمية عبر مشاركاته العلمية والفنية في معارض خاصة ومشتركة، محلية كانت أو دولية.

فالدكتور جهاد إضافة إيجابية لهذا الصرح العلمي الأردني الشامخ المكمل للبناء العلمي العربي بشكل عام برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، الذي يواصل بذل الجهد وتذليل كل العصاب أمام أبنائه من أساتذة وطلبة ومريدي قلعته الأكاديمية...

فـ«ألف ألف مبروك» للفنان الأستاذ الدكتور جهاد العامري، راجياً للأردن الغالي كل تقدم وازدهار... اللهم آمين.