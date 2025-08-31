السيدة ليلى سعد، أرملة الراحل شارلي سعد مؤسس مدارس الشويفات الدولية (سابيس لاحقاً) رحلت بصمت قبل ايام، وتشيّع اليوم من الكنيسة الانجيلية في بيروت الى مثواها الأخير في رحاب المدرسة التي سكنتها في الشويفات. لا أعلم شيئاً عن مزاياها الشخصية، ولكن يعرف الشخص من ثماره، اذ تولت نيابة رئاسة مدرسة الشويفات زمناً طويلاً، ثم الرئاسة، وقادت مسيرة النجاح والتميز، لتجعل، مع زوجها، تلك المدرسة المتواضعة النشأة، دولية بكل ما للكلمة من معنى، واحتلت مكانة رفيعة في عالم التعليم والتربية، وتحولت المدرسة اللبنانية الى مؤسسة دولية تنتشر في اصقاع العالم، وتُعلّم أكثر من 70,000 تلميذ في القطاعين العام والخاص. السيدة ليلى سعد (النهار) لكن تبقى "مدرسة ليلى سعد – سابيس" في بلدة المتين، المشروع الأعزّ على قلبها، إذ تقدم تعليما مجانيا عالي الجودة لحوالي 400 تلميذ من العائلات ذوي الدّخل المحدود. وتلك المدرسة تشكّل تجربة رائدة تهدف إلى خلق جيل متميز بمهاراته. غرّد عنها عندما زارها النائب طوني فرنجية بقوله "نحن أمام إستثمار حقيقي في المستقبل، يتخطى التعليم الأكاديمي ليطال الكفاءات الحياتية وبناء الفرد وتدريبه على الانخراط في الحياة العامة لقيام مجتمع منتظم. تعميم هذه التجربة في كلّ المناطق اللبنانية، لاسيما الريفية والأكثر حرماناً كفيل بتحويلها إلى مجتمعات متقدمة ومتطورة". تستحق ليلى سعد كل تكريم، وان كانت لا تطلبه، بعدما حصلت على ميداليات واوسمة رئاسية عدة، وعلى شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة اللبنانية الأميركية. السيدة ليلى سعد (النهار) في غيابها كتب ريكاردو كرم آسفاً لانه لم يتمكن من اجراء حوار معها، الاتي: لم تسنح لي الفرصة أن ألتقي بالسيدة ليلى شارلي سعد شخصياً، لكن اسمها وأثرها كانا دائماً حاضرَين من حولي. امرأة استثنائية، عاشت بصمت، وأعطت بلا حدود، مؤمنة بأنّ التعليم هو السبيل لنهضة الإنسان والمجتمع. لم تُرزق ليلى سعد بأولاد، لكنها رعت أجيالاً من خلال ملكيتها لمدارس الشويفات الدولية التي أصبحت لاحقاً SABIS كما من خلال عطائها وسخائها. كانت ترى ما لا يُرى، وتلبي حاجات من لا صوت لهم. رحلت، لكنها تركت إرثاً خالداً، وعلامة فارقة في قلوب من عرفوها ومن سمعوا بها". وبالأمس نعت مدارس الشويفات الدولية في لبنان والعالم ومؤسسة "سابيس" الدولية التعليمية رئيستها السابقة ليلى بدورة سعد، ووزعت عنها النبذة الآتية: "تركت السّيّدة ليلى سعد، المولودة بدّورة، بصماتٍ في حقل التّربية والتّعليم، يصعب محوها في المستقبل، وستذكرها الأجيال لمدى عشرات السّنوات. وستبقى حيّةً في ذاكرة الوطن كونها من أكثر الشّخصيّات نبلًا وتأثيرًا في حقل التّربية والتّعليم في لبنان والعالم. هي أرملة نائب بيروت الأسبق والمربّي الكبير شارل سعد. عملت السّيدة ليلى سعد إلى جانب زوجها شارل سعد في مدرسة الشّويفات الدّوليّة نائبةً للرّئيس. تحمل درجة البكالوريوس في التّربية واللّغة الإنكليزيّة من الجامعة الأميركيّة في بيروت AUB. مدرسة الشويفات الدولية (النهار) في العام 1981، تولّت قيادة مدرسة الشّويفات الدّوليّة. وفي ذروة الحرب الأهليّة اللّبنانيّة، قادت المدرسة على الرّغم من التّحدّيات الهائلة آنذاك، وأشرفت على نهضتها، لتصبح المدرسة واحدةً من أبرز المؤسّسات التّعليميّة الرّائدة في البلاد. وبالتّعاون مع الأستاذ رالف بستاني شريكها في المؤسّسة وصديق العمر، بالإضافة إلى فريقٍ متفانٍ من المعلّمين والمعلّمات، واصلت السّيّدة ليلى سعد بناء المؤسّسة لتصبح شبكةَ مدارسَ عالميّةً تحمل اسم سابيس SABIS. اليوم، تمتدّ هذه الشّبكة عبر قارّات خمسٍ وتُعلّم أكثر من 70,000 تلميذ في القطاعَين العامّ والخاصّ. حصلت السّيّدة ليلى سعد على العديد من الجوائز والأوسمة. وكانت عضوًا مؤسِّسًا في نادي رؤساء الجامعة الأميركيّة في بيروت. قلّدها أكثر من رئيس جمهورية لبناني ميداليّات تقديراً لأعمالها، ومُنحت الدّكتوراه الفخريّة من الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة LAU".