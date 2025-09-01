التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تلقاها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بزيارة المناطق والجلوس مع المستفيدين من خدمات الوزارة، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، والعمل على خدمتهم بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة.

لا شك أن هذا التوجيه يعكس النهج الثابت الذي تتبناه القيادة الرشيدة في العناية والاهتمام بالمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، فالشواهد على اهتمام الدولة بأبنائها أكثر من أن تُحصى، ففي كل مرة تؤكد القيادة أن خدمة المواطن هي الأولوية، وأن التواصل المباشر معه والوقوف على احتياجاته يمثلان منهج عمل تطبّقه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بلا استثناء.

إن النجاحات التي تحققت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة سمو ولي العهد -حفظهما الله- أسست لمرحلة تاريخية من البناء والتنمية والازدهار، وعزّزت اللحمة الوطنية وعمّقت أواصر الترابط بين القيادة والشعب، حتى غدت المملكة نموذجاً عالمياً للاستثمار في الإنسان.

في المقابل، يحتفظ المواطنون بالحب والولاء للقيادة الرشيدة، ويثمّنون هذا الاهتمام عبر الانغماس في بناء الوطن والإسهام في مسيرة التنمية، والعمل بجد وإخلاص لتحقيق رؤية المملكة الطموحة، بما يعكس التناغم بين القيادة والشعب في صناعة مستقبل مزدهر لهذه البلاد المباركة.

بهذا النهج ستكون المملكة في مكانة تستحقها كدولة رائدة في التنمية والازدهار، وواجهة مشرّفة للعالم الإسلامي والعربي.