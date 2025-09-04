تأمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صور القمّة الأخيرة التي استضافتها الصين لـ"منظمة شنغهاي". تحدث عن قوى "تتآمر على أميركا". تأمّل العرض العسكري الضخم الذي سار أمام الزعيم الصيني شي جينبينغ. لاحظ حضور "صديقيه" على منصة كبار الحاضرين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وبدا أن هدف الحشد والحفل والعرض هو التقاط صور تذكارية يشاهدها الرئيس في واشنطن.10 دول عضو في المنظمة و16 دولة مراقبة حضرت المؤتمر. حضور الزعيم الهندي ناريندا مودي، كان لافتاً. ينهي الأمر جفاءً عتيقاً مع الزعيم الصيني ويعد بتطبيع علاقات بين بلديهما باعدت بينهما عوامل المنافسة ومشكلات الحدود. لكن حضور الزعيم الهندي يفصح أيضاً عن واجهة جفاء آخر في العلاقة مع الرئيس ترامب إثر فرضه رسوماً جمركية على الهند بنسبة 50 بالمئة.ضحك ناريندا وبوتين وشي كثيراً. بدا عليهم الحبور. تقصدوا إظهار كل أعراض "الغرام". قال ...