عبد الله سليمان الطليان

التراكم الثقافي الإنساني على مر الزمن أظهر العديد من الأفراد المميزين في الأدب والفلسفة والتاريخ، مازال عطاؤهم في تفاعل إلى وقتنا في المراجعة والمتابعة والإشارة لقيمة هذا العطاء وأثره على الشعوب في كافة أنحاء الأرض، ففي الأدب نجد روايات ملحمية صادقة في أحداثها نابعة من معانات وألم، وكذلك كان هناك طرح فلسفي عميق عن داخل النفس البشرية فيه سمو نحو الارتقاء بالأخلاق، يضاف إلى هذا أبحاث ودراسات في التاريخ البشري في كافة صورة أسهمت في معرفة الشعوب وأحوالهم، قد نجد أحياناً هناك اختلاف في هذا الإنتاج الفكري من الناحية الايجابية أو السلبية وأهداف أصحابها الحقيقية، ولكنه مع هذا تبقى وفق نظرة المفكرين بحق إنتاجاً فكرياً عظيم.

هناك جانب مهم في حياة هؤلاء النوابغ هي الصفات الشخصية وهي الخصائص والسمات الفردية التي تحدد سلوك الشخص وعواطفه وأنماط تفكيره وطريقة تفاعله مع الآخرين فهذه عادة قد لا يشار إليها أحيانا إلا في حيز ضيق، ولكنها تعتبر مؤثرة في أحقية هذا التفوق ومثال ذلك في المجتمعات الغربية (الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور المتشائم) وكذلك (الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو صاحب المثلية والسادية والمازوخية) ومثال آخر ولكن هذه المرة من واقع المجتمعات العربية حيث يوجد لدينا أبو العلاء المعري الذي يرى العديد من الأدباء أنَّ التشاؤم غلب على أدبه وشعره، حتى قيل أنه لم يتزوَّج كي لا يُنجب أولادًا يُعانون مُرَّ الحياة. وعلَّل البعض تشاؤمه بِالمقام الأوَّل بِذهاب بصره مُنذُ الصغر إضافةً إلى موت والديه وفقره الشديد. كما قيل بأنه آمن أنَّ حياة الإنسان كُلَّها بِيد القدر ولن يستطيع التخلُّص منها، وفي نهاية المطاف لن يصل إلَّا للموت كما مات من سبقه من الخلق، فلم يعد يرى في الحياة تفاؤلًا لعجزه عن تذوُّق جمالها وبهجتها بعينيه. وقد نفى أدباء وباحثون آخرون هذه التهمة عن أبي العلاء.

إن الصفات الشخصية هي خصائص شاملة لجميع البشر، والايجابيات في هذه الصفات هي (الشجاعة، التسامح، الصدق، التفكير، الإخلاص، الأمانة) ولكن هل هي موجودة عندهم كافة، هذا يعتبر من المستحيلات لأن العوامل النفسية لها دور كبير في الوصول إلى هذه الصفات، ولعل (العصابية) وهو ميل الشخص نحو الشعور بالقلق والتوتر والتقلبات المزاجية، أحد أهم هذه العوامل النفسية والتي لا يخلو منها كل إنسان، وهؤلاء المتميزين الذين ذكرنا بعض منهم ليسوا استثناء في هذا الجانب الذين صوروا الحياة وفق تفكير عقولهم وأنماط حياتهم المعيشية الذي أثر على إنتاجهم الفكري الذي يعتبره الضالعون في الفكر أنه تفوق بينما هو إسقاط نفسي يعكس ما في داخلهم من معاناة نفسية تجاه حياتهم.