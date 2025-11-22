جابر الهاجري

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة دعوة للمجتمع الإماراتي الشقيق للاحتفاء بدولة الكويت اعتباراً من 29 يناير 2026 لمدة أسبوع .

العلاقات الكويتية - الإماراتية ضاربة جذورها في عمق البلدين منذ عقود طويلة وتربطهما علاقات الأخوة والدم والنسب.

كلنا يعلم بالدور التاريخي للزعيم العربي الكبير صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحم الله روحه الطاهرة، في تحرير بلادنا من براثن الغزو العراقي الغادر عام 1990، وما قدمته دولة الإمارات من تضحيات جسام في سبيل عودة الشرعية وعودة الحق إلى أهله، ولا ننسى الموقف البطولي الشجاع لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عندما كان على رأس القوات الإماراتية البطلة، ونتذكر جميعاً بأنه كان من أوائل القادة العسكريين حينها وصولاً إلى ساحة العلم في قلب مدينة الكويت المحررة والعمليات العسكرية مستمرة.

ماذا نقول عن الإمارات حكاماً وشعباً ودولة؟ والله إن الكلمات والمقالات تعجز عن شكر هؤلاء الكرام في مساندتهم دائماً للكويت ومواقفها.

وهذا شعور متبادل بين الشعبين والقيادتين، فللإمارات محبة في قلوب أهل الكويت رسّخها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وثمّن سموه هذه المبادرة الكريمة التي تحتفي بعقود من الأخوّة بين البلدين.

لا نستغرب المواقف الكبيرة من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ولا من شعبها الكريم.

وتوالت رسائل المحبة، حيث صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي قائلاً (تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن ومحبة لا تزيدها الأيام إلّا رسوخاً، نوجه كل الجهات الاتحادية تنفيذ توجيهات رئيس الدولة وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين).

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس الوزراء قائلاً (محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات ومواقفها النبيلة باقية في الذاكرة، الاحتفاء بالكويت الشقيقة خلال 7 أيام هو فرصة نعبّر فيها عن محبة تجمع سبع إمارات بروحٍ واحدة).

العلاقات بين البلدين متشابكة ومترابطة على مر الزمن، حفظ الله بلدينا العزيزين بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، ودامت المحبة يا إمارات الخير... ودمتم بخير.