كانت المشاهد مؤثرة، طوال الأيام الثلاثة التي زار فيها البابا ليو الرابع عشر لبنان. من الاستقبال إلى الوداع، مروراً بالزيارات الدينية والصلوات، كانت الطوائف حاضرة، لا تعرف المسلم من المسيحي، والدرزي من العلوي. فرحة غمرت القلوب، وفيض من الراحة سكن النفوس. لعله الإحساس بأن بابا الفاتيكان هنا، وأن إسرائيل مردوعة، على الأقل لساعات أو هي رغبة وطنية مضمرة، في أن يعبّر الكل عن حاجته إلى الكل، في تواصل وجداني جامع.

تبين أن ما نقرأه على وسائل التواصل من مناكفات مقززة، وبغضاء مستشرية، هو فعل خوارزميات، وذباب مقيت، ورسائل تكتب في غرف سوداء. كيف أقنعونا بأن زينة لعيد الميلاد، لمجرد طابعها الشرقي، أشعلت فتنة في الخطاب؟

عبّر آلاف المصطفين على الطرقات، تحت المطر وفي البرد، والزاحفين إلى البطريركية، والمتهافتين على رؤية البابا، والمتسمرين أمام الشاشات، عن عطش لمحبة لا تفرق، وفسحة تجمع، وعناق يطمئن. كتب موقع «المونيتور»: «حظي البابا باستقبال كأنه نجم روك في لبنان».

كثرٌ بكوا، وسكبوا دموعاً فيّاضة، وهم يكتشفون سماحة غطتها طويلاً غلالات الخطابات السياسية، والتوظيفات الحزبية. لحظات سلام، بلا حسابات وخلفيات. مجرد أناس متشابهين في توقهم إلى الانعتاق والخلاص. بكى المسلمون وهم يسمعون القرآن يتلى بعد التراتيل المسيحية بصوت خشوع ومتضرع، وبكى المسيحيون وهم يرون الفتيات المسلمات المحجبات ينشدن للسيدة مريم. وفاضت دموع الألم الغامر عندما كان أهالي ضحايا انفجار المرفأ يحملون صور أحبائهم الراحلين، ويحكون للبابا عن جراحهم النازفة.

وصل البابا ليو في الزيارة الأولى له خارج الفاتيكان متحفظاً، متهيّباً، وغادر معانقاً، متمنياً أن تعمّ «روح الأخوة» اللبنانية كل المنطقة، وأن يشكل التعاون الذي رآه بين المسلمين والمسيحيين نموذجاً تحتذي به أميركا وأوروبا. قصص التعاضد والتلاحم التي سمعها في بلاد الأرز بين المسلمين والمسيحيين، «هي دروس عظيمة»، يجب أن تجعلنا أقل خوفاً من الآخر. قال لهم: «تعلموا من لبنان» مقارناً ما رآه مع «المعاملة اللاإنسانية» للمهاجرين في الغرب، و«عقلية الإقصاء»، بدل «فتح الحدود بين الشعوب وهدم الحواجز بين الطبقات والأعراق».

ليست المرة الأولى التي يغتنم فيها اللبنانيون فرصة زيارة باباوية لتضميد جراحهم. عندما زارهم البابا يوحنا بولس الثاني عام 1997، في عزّ الاحتدام مع الاحتلال السوري، حاملاً «الإرشاد الرسولي» تعلق اللبنانيون بالأمل، واجتمعوا معاً لرجاء تحررهم. وعندما جاء البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2012، كان الرعب من تمدد نيران الثورة السورية يهزّ لبنان، وآلاف اللاجئين المقهورين يتدفقون طلباً للحماية.

هذه المرة المناخ أكثر خطراً. القصف الإسرائيلي يومي. الضحايا بالمئات منذ وقف النار المزعوم، الأبرياء يتساقطون، بينهم الطفلة أسيل شرارة التي لا تزال جراحها مفتوحة، بعدما فقدت والدها وإخوتها رافقتها أمها الثكلى أماني للقاء البابا.

في الوقت الذي تدرس دول أوروبية تحديد ما يلبسه المسلم، وأي ساعة يأكل، وفي أي عمر يحق له أن يصوم، تعيش الطوائف في لبنان رغم الحروب والانهيارات والقصف المتواصل، والنكد الحزبي، حالة نادرة من السماحة الاجتماعية والدينية. في زمن الحقد والبغضاء، ثمة مقاومة شرسة لمحاولة انتزاع الرحمة من بين الناس، وتحويلهم إلى مجرد أدوات انتقامية.

لكن إسرائيل لا تحتمل هذا الصنف من الاجتماع. ما كاد البابا يقول كلمته الأخيرة في المطار، موجهاً نداءً لوقف الأعمال العدائية على لبنان، «لأن الصراع المسلح لم يعد يؤتي ثماراً. داعياً إلى الحوار»، حتى كانت إسرائيل تبعث بمسيراتها لتحوم فوق الجنوب وبيروت، وتهدد بحرب وشيكة.

من الصعب لإسرائيل التي تتباهى بيهودية الدولة، وترفض التعددية، وتفاخر بالتفوق على باقي الخلق، وتجاهر بالقتل، وإعدام الأسرى والجرحى والأطفال، ويخرج رئيس وزرائها متبجحاً بأنه يضرب في كل مكان ويغير الخرائط، ويبيد البشر؛ أن تتقبل لبنان بروحه التناغمية.

مشهد التلاحم اللبناني، بوجود أكثر من 130 وسيلة إعلامية، كان مؤذياً لإسرائيل حين يقارن بـ«التطهير العرقي»، و«الفصل العنصري»، و«الإبادة الجماعية». لا بل إن وجود النقيضين على بقعة جغرافية واحدة هو مما يحبذ إنهاؤه.

الزيارة روحية، لكن البابا، وهو أول أميركي على رأس الكنيسة الكاثوليكية، كشف في طائرة المغادرة، أنه سبق وتواصل مع الرئيس ترمب وإسرائيل بشأن لبنان، وسيتواصل من جديد. ولم يخفِ أنه في لبنان، أجرى في الكواليس «اتصالات مع أطراف في الصراع»، وأن ليس كل ما يحصل يقال.

لبنان في عين العاصفة، في «زمن انفجار كل الآيديولوجيات»، على قول الكاتب الفرنسي الأكثر قراءة إيمانويل تود. وقت يشبه سقوط الاتحاد السوفياتي، لا بل أشد خطراً. يومها تصدعت بنى، وتهاوت أفكار وقيم، وانتعشت النيوليبرالية لثلاثة عقود، وها هي تنتهي إلى جنون عبث ولا مبالاة.

أقوى ما يملكه لبنان، وهو يقف في وجه تسونامي الكراهية الذي يقتلع الأشجار المثمرة، هو تلك اللحمة الإنسانية السمحاء التي تجلّت متوهجة، خلال هذه الزيارة.