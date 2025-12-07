إلى ماذا تهدف موازنات الدول؟ تهدف موازنات الدول إلى ضبط إيرادات موارد الدولة، ثم ضبط مصروفاتها، ومنع الهدر من خلال الرقابة المالية الصارمة على الإنفاق، وأن تنفق محصلات الإيرادات على المشاريع المعتمدة في الموازنة التقديرية. وإذا نظرنا إلى أهم المشاريع المعتمدة في الموازنات، فسنجد الدفاع عن الوطن من أهم المشاريع التي يحرص عليها القادة لحماية أوطانهم وتحقيق أمن المواطن. ثم يأتي التعليم، وهو الاستثمار الحقيقي في مواطني الدولة الذي يهدف لرفع مهارات المواطنين ليحصلوا على وظائف ذات دخل جيد، من خلاله يكونون أسراً متعلمة تنفع نفسها وتنفع وطنها. ثم نأتي إلى المشروع الثالث، وهو الصحة، فالموازنات تركز على صحة المواطن سواء بالوقاية الصحية أو العلاجية. ثم تتوالى المشاريع المهمة للمواطن، مثل توفير السكن وزيادة الأسر المالكة لمنازلها. وكذلك توفير جودة الحياة للمواطن، مثل توفير النقل العام في جميع مدن وبلدات الدولة، وكذلك زيادة مساحة الترفيه للمواطن.

والمشاريع الحيوية للدولة كثيرة، ولا يمكن تعدادها في مقال كهذا، ومنها الاهتمام بالبيئة.

وإذا نظرنا لموازنة السعودية المعلنة للعام المقبل، فسنجدها اهتمت بكل ذلك، ووسائل الإعلام شرحت كل ذلك مفصلاً، ولكن ما يلفت النظر هو توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للوزراء والمسؤولين بوضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتهم.

وإذا حاولنا تتبع أوجه الإنفاق في الموازنة السعودية المقترحة، فسنجد أنها جعلت الأمن في أولى أولوياتها من خلال صفقة الطائرات «إف- 15»، ولم تبخل على التعليم والصحة، وتسعى بشكل حثيث لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل، من خلال الوصول لمستهدفات «رؤية 2030».

وفي مجال النقل العام، نجد وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى بشكل حثيث لتوسيع خدمات النقل العام.

وفي مجال الترفيه، نجد أن باكورة الإنتاج الترفيهي سيستقبل زواره في القدية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو المشروع الذي ينتظره سكان مدينة الرياض وزائروها، والذي يتوقع مسؤولوه أن يستقبل 48 مليون زائر سنوياً، وأنا أنبّه مسؤوليه إلى أن يستعدوا لاستقبال أكثر من هذا العدد سنوياً، خاصة مع استكمال جميع عناصر المشروع. أما لماذا؟ فالجواب أن السعودية، والرياض على وجه الخصوص، متعطشة لمدن الترفيه التي تقضي فيها الأسرة يوماً كاملاً وممتعاً، ثم تعود لمنزلها؛ ذلك أن مشاريع الترفيه في السعودية كانت متواضعة، وتقام على أراضٍ محدودة المساحة، ووسائل الترفيه فيها محدودة أيضاً، وتقضي فيها الأسرة سويعات محدودة، وتملّ الأسرة وأطفالها منها لمحدودية وسائل الترفيه. أما في مشروع القدية، فوسائل الترفيه متعددة، منها الألعاب، والألعاب المائية، وساحة الألعاب الإلكترونية، وملعب الأمير محمد بن سلمان، والفندق، وغيرها؛ ما يجعل المدينة مميزة، وتحتاجها مدينة الرياض.

في الختام، هدف الموازنة لأي دولة هو خدمة المواطن، وهو ما جعلته الموازنة السعودية في مقدمة أولوياتها. ودمتم.