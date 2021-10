باريس: أصبح توما بيسكيه الاثنين أول رائد فضاء فرنسي يتسلم قيادة محطة الفضاء الدولية، على أن يتولى هذه المسؤولية حتى نهاية مهمته في المدار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلف الرائد في وكالة الفضاء الأوروبية الياباني أكيهيكو هوشيدي من وكالة الفضاء اليابانية خلال مراسم تسلم خلالها رمزياً مفتاح المركبة الفضائية، نُقلت في بث مباشر عبر قناة وكالة الفضاء الميركية "ناسا".

🌶Red hatch chili peppers. Yes we played them music, yes we played them @ChiliPeppers (@Astro_Megan did). I didn't anticipate how good it was to see 👀 (and smell👃 and feel 👅) plants up here, something alive in the middle of all this cold technology. @ISS_Research #MissionAlpha pic.twitter.com/Hejs7n1rP0