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باريس: أصبح توما بيسكيه الاثنين أول رائد فضاء فرنسي يتسلم قيادة محطة الفضاء الدولية، على أن يتولى هذه المسؤولية حتى نهاية مهمته في المدار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلف الرائد في وكالة الفضاء الأوروبية الياباني أكيهيكو هوشيدي من وكالة الفضاء اليابانية خلال مراسم تسلم خلالها رمزياً مفتاح المركبة الفضائية، نُقلت في بث مباشر عبر قناة وكالة الفضاء الميركية "ناسا".

🌶Red hatch chili peppers. Yes we played them music, yes we played them @ChiliPeppers (@Astro_Megan did). I didn't anticipate how good it was to see 👀 (and smell👃 and feel 👅) plants up here, something alive in the middle of all this cold technology. @ISS_Research #MissionAlpha pic.twitter.com/Hejs7n1rP0 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 4, 2021

وقال بيسكيه (43 عاماً) الذي وصل إلى المحطة في نيسان/أبريل الفائت في مهمة هي الثانية له في المدار خلال مسيرته المهنية "أنا فخور بتمثيل بلدي فوق".

وأشاد في كلمة بالإنكليزية بـ"الدور النشط الذي أدته فرنسا في الصناعات الفضائية واستكشاف الفضاء". واضاف الطيّار السابق ولكن بالفرنسية "شكراً لجميع صانعي القرار، وجميع المهندسين ، وجميع الناشطين في قطاع الفضاء. إذا كنت أصبحت اليوم أول قائد لمركبة فضائية، فأنا مدين لكم بذلك إلى حد كبير".

أما هوشيدي الذي تولى القيادة مدى خمسة أشهر فقال لبيسكيه "لقد كنت زميلاً رائعاً وستكون قائداً رائعاً".

وأجاب رائد الفضاء الفرنسي "حان دوري الآن لمحاولة القيام بعمل جيد في الحفاظ على سلامة البعثة، وإكمال مهامنا التشغيلية والعودة إلى من نحبهم بصحة جيدة وسعداء". وشكر لزميله الياباني "العمل الرائع" الذي قام به.

More patches & hatches with the whole crew of Expedition 65. We have new people arriving at the @Space_Station soon, marking the end of spending 5️⃣ months just the 7️⃣ of us: @Astro_Megan, @Astro_Sabot, Pyotr, @astro_kimbrough, @Aki_Hoshide, @novitskiy_iss: Expedition 65 rocks! 🤘 pic.twitter.com/1vlygj4KiU — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 5, 2021

وسيكون توما بيسكيه بحكم مهمته الجديدة مسؤولاً عن أفراد الطاقم الستة الآخرين الذين يقيمون حالياً في محطة ال فضاء الدولية وهم ثلاثة أميركيين وروسيان وياباني، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين يتهيأون للانطلاق من مركز بايكونور في كازاخستان للانضام إلى البعثة والمشاركة في تصوير أول فيلم روائي في المدار.

ويتواصل قائد محطة الفضاء الدولية يومياً مع مسؤولي الرحلة على الأرض، وتتمثل مهمته في تأمين حسن تنفيذ رواد الفضاء الآخرين المهام الموكلة إليهم، من اختبارات علمية وأعمال صيانة وسواها.

ويتمتع القائد بالسلطة الكاملة لاتخاذ القرارات في حالات الطوارئ في حال اندلاع حريق أو انخفاض الضغط .

ولا تشبه مهام قائد الطاقم تلك التي يتولاها قائد طائرة لأن محطة الفضاء تطير على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض بشكل مستقل، وتجرى مناورات توجيهها من الأرض.