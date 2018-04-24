ارجاء طرح اكتتاب ارامكو في البورصات العالمية الى 2019

لندن: من المرجح تأجيل طرح اسهم شركة ارامكو للاكتتاب العام الذي يُنتظر باهتمام واسع لغاية 2019 في خطوة منطقية إزاء اتجاه اسعار النفط نحو الارتفاع الى 80 دولاراً للبرميل ، كما افاد مصدر استثماري كبير.

ومن المتوقع طرح اسهم ارامكو للاكتتاب في السوق المالية السعودية خلال النصف الثاني من العام الحالي ولكن طرحها في البورصات العالمية أُرجئ مؤقتاً بعدما كان يُنتظر أن يكون بالتزامن مع السوق المالية السعودية.

ونقلت شبكة سي ان بي سي عن فادي عربيد الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة اموال كابيتال بارتنرز الاستثمارية ان التوقيت هو العامل المهم واضاف انه "بالنسبة لشركة سلعتها الأساسية هي النفط يكون من المنطقي جداً الانتظار الى حين ارتفاع سعر النفط وإذا كنتَ تعتقد ان من المتوقع ان يستمر الارتفاع فأرى ان من المعقول ان تنتظر".

ارتفاع اسعار النفط

وارتفعت اسعار النفط مؤخراً على خلفية مخاوف من ان تؤدي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ضد ايران الى مزيد من الهبوط في امدادات النفط. وخلال تعاملات يوم الثلاثاء في الأسواق الآسيوية ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الى أعلى مستوى منذ اواخر 2014.

وما زالت هناك تساؤلات في الأوساط الاستثمارية عن السوق العالمية التي ستُطرح فيها اسهم ارامكو للاكتتاب العام فيما تتسابق اسواق نيويورك ولندن وحتى اسواق في الصين على نيل حصة من هذا الاكتتاب.

وقال عربيد ان اختيار ارامكو للسوق المالية التي ستتطرح فيها اسهمها قرار "استراتيجي وتكتيكي وربما سياسي" ايضاً. ولكن الأهم هو كيف تستخدم السعودية عائداتها النفطية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وكانت سوق النفقط تكبدت خسائر كبيرة قبل عامين بعد ان تسببت زيادة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في هبوط الاسعار الى أقل من 30 دولاراً للبرميل. وردت السعودية بتسريع خططها لتطوير قطاعات اخرى من اقتصادها.

وقال عربيد أن هذه الجهود بدأت تعطي ثمارها منوهاً بأن زهاء 39 في المئة من عائدات السعودية العام الماضي كانت من قطاعات غير نفطية بزيادة 10 في المئة على العام الذي سبقه.

واكد عربيد "ان السعودية تبتعد حقاً عن اقتصاد الهيدروكاربونات نحو اقتصاد أعلى كفاءة وانتاجية حيث تشغيل الأيدي العاملة هو المحرك الرئيسي".

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "سي ان بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.cnbc.com/2018/04/24/amwal-capital-partners-on-saudi-aramco-ipo-saudi-arabia-economy.html