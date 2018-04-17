صحة محمد منير إلى تحسّن

"إيلاف" من القاهرة: تحسنت الحالة الصحية للفنان محمد منير الذي يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة. علماً أنه خرج من غرفة العناية المركزة بعد الجراحة التي خضع لها، ولم يُكشَف عن تفاصيلها. وانتقل إلى غرفة عادية استقبل فيها عدداً من أصدقائه عصر أمس لفتراتٍ قصيرة حرصاً على صحته، وبناءً على تعليمات الأطباء.

هذا وسيخضع "منير" لجملة فحوصات طبية يتوقف موعد خروجه من المستشفى على نتائجها، في انتظار المؤشرات الإيجابية. حيث أنه يرغب باستكمال فترة النقاهة بالمنزل على أن يكتفي بالمتابعة الدورية مع الأطباء.

