"إيلاف" من القاهرة: تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير دورها في المسلسل الرمضاني الجديد "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان. حيث تجسد شخصية فتاة شعبية للمرةِ الأولى. وهي فتاة تدعى أسماء وتربطها صلة قرابة مع أيوب ويحدث بينهما العديد من المواقف التي تغيّر كثيراً في مجرى الأحداث.

يشار إلى أنها صورت أكثر من نصف مشاهدها خلال الفترة الماضية، وتستمر بشكلٍ مكثّف خلال الفترة الحالية. علماً أنها توفِّق بين مواعيد تصوير "أيوب" ومسلسلها الرمضاني الآخر "سك على اخواتك" الذي تُشارك في بطولته مع الفنان علي ربيع.