GMT 10:51 2018 الخميس 19 أبريل GMT 11:46 2018 الخميس 19 أبريل  :آخر تحديث
في قصة تحوي مقاطع متصلة منفصلة

هيفاء وهبي تُطلِق كليبها الجديد

شيماء صافي من بيروت
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هيفاء وهبي تشوق الجمهور لـ"توتا"

"إيلاف" من بيروت: بعد فترةٍ من الترويج والشويق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "توته"، من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور وتوزيع رامي بليزن.

وهي تُطل في الكليب الذي أخرجه سليم الترك بشخصية المرأة الرياضية المشاكسة بطابعٍ فني. فهي تأخذ معها السكريات إلى النادي وتضع حول خصرها رباطاً للرقص، وتسير بحركتها عكس تعليمات المدربين. إلا أن الكليب الذي يحتوي محطات متصلة منفصلة يأتي كقصة تروي من خلالها تداعياتها النفسية لانفصالها عن حبيبها، ثم عودتها لإنطلاقة جديدة، عبر الرياضة، ومع الأصدقاء، في النزهات، وفي الحفلات بأناقةٍ لافنة، وأيضاً بمشاركتها في عرض الأزياء، لينتهي بأرجوحة تحملها فوق الجمهور الهاتف للوصول إليها.

فيما يلي رابط الفيديو كليب:


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