"إيلاف" من القاهرة: إعتذرت الفنانة رغدة عن الظهور كضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" المقرر عرضه في رمضان المقبل ويقوم ببطولته أمير كرارة.

وذلك لعدم شعورها بأنها ستُضيف للدور المرشحة له. علماً بأنها تنتظر في الوقت الحالي استئناف تصوير مسلسلها الجديد "الضاهر" بعدما حصل على موافقة رقابية بالإنتهاء من تصويره بعد توقف دام عام تقريباً. حيث أنها تراهن على دورها فيه لكونها تجسد دوراً محورياً ومختلفاً عن شخصيتها في العمل الذي يقوم ببطولته محمد فؤاد ويقوم بانتاجه تامر عبد المنعم وسط التوقعات بإدراج العمل على شاشة دراما رمضان.

