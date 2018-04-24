كارول سماحة سعيدة بأصداء حفلها في باريس

"إيلاف" من القاهرة: صرّحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها حققت حلمها بالغناء على مسرح الأولمبيا في باريس الذي وقف عليه كبار قامات الغناء في الوطن العربي والعالم، مشيرةً إلى أنها فوجئت بحجم الإقبال على الحفل من جميع الجنسيات، وهو ما جعلها تشعر بسعادةٍ كبيرة.

وأضافت في مداخلة إذاعية على أثير إذاعة "اينرجي مصر" أنها قررت توجيه كلمة عن أطفال سوريا وفلسطين والعراق في بداية الحفل لأنها تشعر بالآلم لما يحدث لهم. مشيرةً إلى أهمية مساندة هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أوطانهم ومنازلهم. وقالت أنها افتتحت الحفل بأغنيتها الثورية "بصباح الألف الثالث".



وحول التمثيل، قالت أنها تشعر بالحماس للعودة إلى التمثيل خلال الفترة المقبلة. وفيما اعترفت بأنها مُقلة في التجارب التمثيلية، قالت: هناك نجوم اكبار في التمثيل لا يوفقون بالظهور على الشاشة في كل عام، لافتة لقلة عدد المسلسلات التي يتم إنتاجها سنوياً.



وأكدت على أن بداياتها الفنية وتخصصها الجامعي كان في التمثيل والإخراج. إلا أنه ليس من السهل أن تجد نصاً وشخصية تليق عليها وتقدم لها شيئاً مختلفاً. مشيرةً إلى أن مسلسل "الشحرورة" كان تجربةً صعبة، لأنه يحكي سيرة ذاتية.

هذا وكشفت "سماحة" عن تحضيرها لأغنيتين جديدتين باللهجة المصرية، ستطرح إحداهما قريباً. لافتة إلى أن أغنيتها الاخيرة "انسى همومك" كان الهدف منها الدعوة للتفاؤل.