حضروا عجينة البيتزا في مطبخكم واخبزوها مع المكونات التي ترغبون بها.
تحضير عجينة البيتزا
*المكونات:
- 2 كوبان من الطحين(الدقيق)
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة
- 1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح
- 1 ملعقة كبيرة من السكر
- 2⁄3cup ثلثا كوب من الماء الفاتر (بالإضافة إلى 2 ملعقتين كبيرتين)
*الطريقة:
- إخلطوا كوبي الدقيق مع جميع المكونات الأخرى.
- قوموا بإضافة 2 كوبين من الدقيق إلى أن تشكلو كرة. استخدموا يديكم لتشكيل العجين والعجن.
- دعوا العجين ليستقر أقله لمدة 2 ساعتين في وعاء مغطى بمنشفة أطباق للحفاظ على الدفء.
- إنشروا عجينة البيتزا في صينية الفرن المدهونة بالزبدة مع طبقة المكونات المفضلة لديكم.
- إخبزوها على حرارة 215C لمدة 15 دقيقة تقريبًا. واستمتعوا بطعمها
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