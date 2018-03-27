GMT 0:05 2018 الثلائاء 27 مارس GMT 22:45 2018 الإثنين 26 مارس  :آخر تحديث

تحضير عجينة البيتزا

أنيمتة كلينكبي
مواضيع ذات صلة
البيتزا بشرائح البطاطا
بيتزا البطاطا الحلوة والروكا
بيتزا البطاطا بالبيستو

حضروا عجينة البيتزا في مطبخكم واخبزوها مع المكونات التي ترغبون بها.

تحضير عجينة البيتزا
*المكونات:

- 2 كوبان من الطحين(الدقيق)
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة
- 1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح
- 1 ملعقة كبيرة من السكر
- 2⁄3cup ثلثا كوب من الماء الفاتر (بالإضافة إلى 2 ملعقتين كبيرتين)

*الطريقة:
- إخلطوا كوبي الدقيق مع جميع المكونات الأخرى.
- قوموا بإضافة 2 كوبين من الدقيق إلى أن تشكلو كرة. استخدموا يديكم لتشكيل العجين والعجن.
- دعوا العجين ليستقر أقله لمدة 2 ساعتين في وعاء مغطى بمنشفة أطباق للحفاظ على الدفء.
- إنشروا عجينة البيتزا في صينية الفرن المدهونة بالزبدة مع طبقة المكونات المفضلة لديكم.
- إخبزوها على حرارة 215C لمدة 15 دقيقة تقريبًا. واستمتعوا بطعمها
المزيد من الوصفات عبر وسم على "تويتر"

شيف إيلاف معك اينما كنت. للتواصل أو الاستفسار أو الاقتراح: chef@elaph.com

أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في مذاقات