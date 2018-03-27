حضروا عجينة البيتزا في مطبخكم واخبزوها مع المكونات التي ترغبون بها.

تحضير عجينة البيتزا

*المكونات:

- 2 كوبان من الطحين(الدقيق)

- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة

- 1⁄4 ملعقة صغيرة من الملح

- 1 ملعقة كبيرة من السكر

- 2⁄3cup ثلثا كوب من الماء الفاتر (بالإضافة إلى 2 ملعقتين كبيرتين)

*الطريقة:

- إخلطوا كوبي الدقيق مع جميع المكونات الأخرى.

- قوموا بإضافة 2 كوبين من الدقيق إلى أن تشكلو كرة. استخدموا يديكم لتشكيل العجين والعجن.

- دعوا العجين ليستقر أقله لمدة 2 ساعتين في وعاء مغطى بمنشفة أطباق للحفاظ على الدفء.

- إنشروا عجينة البيتزا في صينية الفرن المدهونة بالزبدة مع طبقة المكونات المفضلة لديكم.

- إخبزوها على حرارة 215C لمدة 15 دقيقة تقريبًا. واستمتعوا بطعمها

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