كعكة الجزر بالجوز

حلوى هذا الأسبوع كعكة مغذية بنكهة مميزة. إنها كعكة الجزر.

كعكة جزر

*المكونات:

• 4 بيضات

• 1 1/4 كوب وربع من الزيت النباتي

• كوبان من السكر الأبيض

• 2 ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا

• 2 كوبان طحين لجميع الأغراض

• 2 ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

• 2 ملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبز

• ملح 1/2 نصف ملعقة صغيرة

• ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة

• 3 أكواب من الجزر المبشور

• 1 كوب من جوز البقان المفروم (chopped pecans)

• 1/2 نصف كوب من الزبدة المخفوقة

• 225 غرام من الجبنة الكريم المخفوقة

• 4 أكواب من السكر البودرة

• 1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

• 1 كوب من جوز البقان المفروم(chopped pecans)

*الطريقة:

- سخنوا الفرن إلى 175 درجة مئوية. شحموا الصينية ورشوا عليها الدقيق تحضيرا لاستخدامها.

- إخفقوا البيض والزيت والسكر الأبيض ومقدار 2 ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

- إخلطوا الدقيق، صودا الخبز، مسحوق الخبز (Baking powder)، الملح والقرفة. وأضيفوا عليهم الجزر. ثم جوز البقان. واخلطوهم جميعاً، وصبوهم في المقلاة المعدة للخبز.

- اخبزوهم في الفرن المسخن لمدة 40 إلى 50 دقيقة، أو حتى ينضجوا لدرجة اننا إذا مررنا السكين أو القشة في الإسفنجة ستخرج جافة من العجين. اتركوها لتبرد في الصينية لمدة 10 دقائق، ثم ضعوها على السلك لتبرد تمامًا.



- لصنع غطاء الكريما(Icing):

- في وعاء متوسط، إخلطوا الزبدة والجبنة الكريمية والسكر البودرة و 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا. إخفقوا المزيج حتى يصبح ناعمًا ودسمًا. إقلبوا كوب البقان المفروم الباقي. وزعوهم على الكعكة وزينوها بكسر الجوز أو بشرائط الجزر، أو بما ترغبون به من إضافات

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