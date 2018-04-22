خصائص الجزر وفوائده

شيف "إيلاف": يتميّز الجزر بأنه مرن ولذيذ. وتتعدد استخداماته للأغراض الطبية منذ آلاف السنين، لكونه يحوي مستويات عالية من بيتا كاروتين، الذي يتحوّل في الجسم البشري إلى الفيتامين (A) ، ويعطي الجزر لونه البرتقالي المميّز ويشكلِّل جزءاً كبيراً من قيمته الغذائية. وهو إلى جانب آثار إيجابية على البصر، لديه تأثير رائع على البشرة، ويفيد أولئك الذين يتعرّضون للعلاج الإشعاعي الخارجي.

وهو إلى جانب غناه بالفيتامين A، يُعتبَر أيضا مصدراً جيداً من فيتامين K والبوتاسيوم. وفيه أيضاً فيتامين B12 و E. ويتميّز بأنه يحمل نواة مضادات الأكسدة. وهو مفيد للحدّ من تلف الخلايا الجذرية الحرة ويعزّز جهاز المناعة أثناء العلاج الكيميائي.



لمحة عن خصائصه وجودته وطريقة حفظه

ينصحكم شيف "إيلاف" باختيار الجزر العضوي، على أن لا تقشروه حفاظاً على الجلد الغني بالمغذيات. علماً أن فوائده تكون كاملة عندما يكون صلباً وطازجاً بلونٍ برتقالي مشرق جدًا. فإذا كان الجزر منحنياً بلونٍ باهت، ننصحكم بعدم شرائها.

وإن أردتم تخزين الجزر، ننصحكم بقطع القمم الخضراء المورقة، لأنها تمتص الرطوبة منه. على أن يُوضع داخل كيس من البلاستيك أو منشفة ورقية رطبة ويتم تخزينه في أبرد جزء من الثلاجة. فهكذا يمكن حفظه طازجاً لبضعة أسابيع.

شيف "إيلاف" ينصحكم بإبقاء الجزر في متناول يدكم في جميع الأوقات. ويشجعكم على تناوله باستمرار لخصائصه الغذائية المميزة. فهو أحد أنواع الخضَر الأساسية في معظم المأكولات. ويمكنكم استخدامه في الكثير من الوصفات.



ُيغسَل الجزر برفق قبل تناوله واستخدامه في أطباق الطعام. ويمكن أن يؤكل نيئاً، مسلوقاً، مقلياً، محمّصاً، أو يمكن تناوله عصيراً.

وفي الغالب، يتم تقطيعه إلى عصي رفيعة تُرش بملح البحر والفلفل، ثم يتم تحميرها بالفرن للحصول على بديلٍ صحي للبطاطا المقلية.



والجدير ذكره، هو أن الجزر الخام يعتبَر وجبةً خفيفة ومثالية بحدّ ذاته. علماً أنه عندما يُبرَش، يضيف لونًا مميزاً على السلطة والساندويتش. كما أن عصيره يحمل خصائص مفيدة جداً ويتم امتصاص فوائده بسهولة في الجسم. بحيث يعمل كحساءٍ دسم ومغذ.

المزيد من الوصفات عبر وسم #مذاقات_إيلاف على "تويتر". علماً أن بعض أنواع الجزر ينمو بشكلٍ عجائبي كما يظهر في الصورة المرفقة.





