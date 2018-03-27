القنب للتخلص من إدمان الكوكايين والكحول !

إيلاف : توصل باحثون أميركيون إلى أن هناك مادة يتم استخراجها من القنب يمكن أن تساعد على التخلص من إدمان الكوكايين والكحول، وهو ما أظهرته لهم نتائج دراستهم التي أجروها على مجموعة من فئران التجارب، حيث قلت فرصة تعرضها للانتكاسة حين تعرضت لعقاقير تحتوي على تلك المادة التي تعرف باسم كانابيديول – CBD.

وقال الباحثون الذي أجروا دراستهم بمعهد أبحاث سكريبس إنهم يعتقدون أن السبب وراء ذلك هو أن مادة CBD تخفف الشعور بالقلق والتوتر وتحد من السلوك المتهور.

وأضاف الباحثون أنهم لاحظوا أنه بعد 3 أيام فقط على تعرض فئران التجارب لتلك الأدوية التي تحتوي على مادة CBD، كانت الفئران لا تزال أقل عرضة للانتكاس بعد 5 أشهر.

وعبَّر الباحثون عن أملهم بأن تساعد تلك النتائج في الجهود التي يسعون من خلالها لتطوير علاجات تحول دون تعرض البشر لانتكاسات بعد تناولهم الأدوية التي تحتوي على مادة CBD، التي يُعتَقَد أنها تحظي بمجموعة من الفوائد الطبية والتي يُقال إنها ساعدت مرضى يعانون من الصداع النصفي، الصدفية، حب الشباب والاكتئاب.

وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعد قيامهم في دراستهم بوضع جيل يحتوي على مادة CBD بصورة يومية على مدار أسبوع على بشرة الفئران المدمنة للكوكايين أو الكحول. أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه



http://www.dailymail.co.uk/health/article-5537071/Cannabis-drug-help-alcohol-cocaine-addicts-overcome-cravings-study-finds.html

























