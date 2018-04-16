لصقة تغني عن وخز الابر لقياس السكري في الدم

طور الأطباء لصقة مهمتها مراقبة نسبة السكري في الدم، وهو ابتكار سيغني المرضى عن وخز الابر اليومي للتأكد من مستوى السكر.

وصمم علماء جامعة باتا البريطانية هذه اللصقة على أساس مادة الغرافين التي بدأت تستخدم في جميع المجالات. ويضم الابتكار مجموعة أجهزة استشعار صغيرة تعمل بتيار كهربائي لقياس مستوى السكر في السائل الموجود في أنسجة الجسم من دون وخز الجلد.

ويشبه تركيب السائل وفقا للعلماء تكوين بلازما الدم، وهو موجود بين الخلايا في بصيلات الشعر على الجلد. وتحدد اللصقة بدقة مستوى الغلوكوز في هذا السائل بواسطة تيار كهربائي، حيث يمكن تكرار العملية كل 10-15 دقيقة. وأكدت التجارب المخبرية فعاليتها العالية في مراقبة مستوى السكر في الدم. وكذلك عند اختبارها على أشخاص أصحاء.