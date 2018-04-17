إمتلك أغلى لوحة سيارة في بريطانيا بهذا السعر

لأن الصيحات عالم له رواده ومدمنوه، تشهد أرقام السيارات المشخصنة (أي المصممة خصيصًا لشخص واحد ومؤلفة من حروف) تشهد إقبالًا في بريطانيا حتى إن أغلاها معروض للبيع بـ 15 مليون إسترليني!.

إيلاف: رُضت للبيع في بريطانيا أغلى لوحة مشخصنة (أي مصممة خصيصًا لشخص واحد) لرقم سيارة خاصة، وذلك مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.



تشهد بريطانيا الآن ذروة في الطلب على اللوحات المشخصنة لأرقام السيارات، وباعت الدائرة التي تصدرها 374968 لوحة تسجيل خاصة في عام 2017، بزيادة 12 في المئة خلال اثني عشر شهرًا.

رقم قياسي

الآن عُرضت أغلى لوحة مشخصنة تعود إلى مصمم السيارات البريطاني أفضال خان، الذي كان يُطلق عليه لقب "ملك التصميم حسب الطلب".

بعض الأشخاص يختارون لوحات تتداخل فيها الحروف بالأرقام



وكان خان اشترى رقم سيارته "إف 1" بسعر 400 ألف جنيه إسترليني في عام 2008 ليسجل رقمًا قياسيًا وقتذاك لأغلى لوحة سيارة تُباع في مزاد علني في بريطانيا.



لكن خان، الذي أسس شركة لتصميم السيارات، يريد الآن أن يبيع الرقم الذي تحمله سيارته من طراز بوغاتي فيرون بسعر أكبر بكثير.

حروف ممنوعة

اللوحة معروضة للبيع الآن بسعر 12250270.83 جنيه إسترليني وسيرتفع المبلغ إلى 14.74 مليون جنيه إسترليني، بعد إضافة الرسوم الحكومية الإلزامية. وكان خان تلقى في السابق عرضًا لشراء رقم لوحته بسعر 6 ملايين جنيه إسترليني.

ظاهرة اللوحات المفصلة أو المشخصنة تلقى رواجًا في المملكة المتحدة





تُمنع خلال كل عام في بريطانيا قائمة كاملة من لوحات السيارات ذات الحروف والأرقام غير اللائقة أو الجارحة. ومن الممنوعات لوحات السيارات التي تتضمن الحروف SEX. تجدر الإشارة إلى أن تسجيل اللوحات التي تحمل الرقم 18 بدأ في 1 مارس 2018.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "دايلي إكسبريس". الأصل منشور على الرابط أدناه:

https://www.express.co.uk/life-style/cars/947174/private-number-plate-personalised-F1-most-expensive-Afzal-khan-Bugatti-Veyron

