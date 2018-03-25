هذه أفضل 10 مطارات في العالم

بيروت: مرة أخرى، تتصدر المطارات الآسيوية قائمة جوائز "سكاي تراكس" لأفضل مطارات العالم اليوم. فالمطارات تعتبر مكانًا مضحكًا، مصنوعة من الحجر والصلب والزجاج، حيث تشتري شطيرة سمك التونة مقابل 9.50 دولارات. في أيامها السيئة، تعتبر المطارات مجرد قاعة للانتظار، تبقى فيها الجماهير المسافرة إلى نيبال وإنديانابوليس وبرمودا وأينما كان، وبالتأكيد ليست بين الأماكن المفضلة لدينا لتمرير الوقت.

لكن، على الرغم من تعرّضه للانتقاد غير المبرّر، فإن بعض المطارات ممتع ومبتكر بالفعل، وقد ترغب في أن تتكلّم عنه بشكل جيد أمام أصدقائك. وفقًا لجوائز "سكاي تراكس" السنوية العالمية للمطارات.

استنادًا إلى ملايين استطلاعات المسافرين الدولية، هذه أفضل المطارات في العالم:

1. مطار شانغي (سنغافورة)

للسنة السادسة على التوالي، حاز مطار شانغي على لقب أفضل مطار بحسب تصنيف "سكاي تراكس". فهو يتضمّن صالتي سينما تعرضان الأفلام على مدار 24 ساعة مجانًا، وثماني حدائق، وثلاثة منتجعات صحية، ومسبحًا على السطح، وحديقة للفراشات. كما أن هذا المطار، الذي يضم ثلاثة مبانٍ كبيرة للمسافرين، قد توسّع أكثر في الآونة الأخيرة؛ إذ تم افتتاح مبنى رابع حديث في سبتمبر 2017. أما المشروعات المستقبلية، فسيبنى جسر ممشى المظلة ومتاهتان في أوائل عام 2019.

2. مطار إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية)

إنّ مطار سيول-إنتشون، صاحب المركز الثالث في العام الماضي، في توسّع منذ إنشائه قبل أكثر من 15 عامًا في مدينة إنتشون الساحلية، فقد تم افتتاح مبنى ثانٍ للمسافرين في يناير 2018، في الوقت الملائم تمامًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. فضلًا عن ذلك، يقدّر المسافرون وجود حلبة تزلج على الجليد في الأماكن المغلقة، ومنتجع صحي، و"شارع ثقافي" مع مأكولات محلية وعروض رقص، ووصلة سكك حديد عالية السرعة تأخذك من مبنى المسافرين إلى مركز المدينة في 43 دقيقة.

مطار إنتشون الدولي

3. مطار طوكيو الدولي (اليابان)

يبعد مطار هانيدا عن نظام مترو أنفاق طوكيو مسافة 13 دقيقة بواسطة السكك الحديدية، وتمّ اختياره أيضًا أنظف مطار في العالم للعام الثاني على التوالي. ثمة نقطة إيجابية إضافية: إن الرحلات الجديدة إلى المطار الثاني في طوكيو منذ عام 2017 تجعل الوصول إلى أفضل مدينة في العالم أسهل من أي وقت مضى.

4. مطار هونغ كونغ الدولي (هونغ كونغ)

تعتبر هونغ كونغ من أفضل مدن العالم للطعام، لذا ينبغي ألا يكون مفاجئًا أن يتفوّق مطارها عندما يتعلق الأمر بالطعام الذي يقدم فيه. ثمة مجموعة واسعة من الاستراحات الممتازة، ووسائل الراحة مثل غرف القيلولة ومسرح آيماكس، ووسائل النقل العام إلى المدينة تجعلها جذابة للمسافرين.

5. مطار حمد الدولي (قطر)

تقدّم مرتبة واحدة منذ عام 2017، وخمس مراتب منذ عام 2016، بعدما كان في المرتبة 22 في عام 2015. من أحدث المطارات الدولية، تمّ افتتاحه في عام 2014. يتضمّن مطار حمد ثماني استراحات متميزة وغرفًا هادئة ومناطق ترفيهية للأطفال و80 متجرًا فاخرًا وأعمالًا فنية لفنانين مثل داميان هيرست وأورس فيشر.

6. مطار ميونخ (ألمانيا)

إنّه أفضل مطار في أوروبا، يتميّز بإحدى أفضل الصالات المخصصة لكبار الشخصيات، كما يحتوي على أحد أفضل فنادق المطارات، فندق هيلتون ميونخ ايربورت. تمّ افتتاح مطعم على طراز جبال الألب في عام 2017 - مع غندول متوقفة في وسطه – ويحتوي سوق عيد الميلاد السنوي الخاص به على حلبة تزلج على الجليد وحوالى 500 شجرة حقيقية.

7. مطار تشوبو سنترير ناغويا (اليابان)

إنّه البوابة العالمية الرئيسة لوسط اليابان. صنفته "سكاي تراكس" إقليميًا بأنّه من فئة خمس نجوم في فبراير 2018. ومن بين المطارات التي تخدم بين 10 و20 مليون مسافر في السنة، يحتلّ تشوبو سنترير ناغويا المرتبة الأولى. وبعد هانيدا، إنّه أيضًا أنظف مطار في العالم، ويحتل المرتبة الثامنة على صعيد تسليم الأمتعة.

8. مطار هيثرو (بريطانيا)

أتبحث عن أفضل مطار للتسوق في العالم؟ إنه مطار هيثرو الذي يضمّ أفضل مبنى للمسافرين (المحطة T2) وقد تفتح متاجر إضافية أيضًا: فأكثر مطارات العالم ازدحامًا يريد التوسع.

9. مطار زيوريخ (سويسرا)

باعتباره أكبر مطار دولي في أفضل بلد في العالم، فإن مطار زيوريخ هو المركز الرئيسي للخطوط الجوية الدولية السويسرية، التي تضم خمسة صالات مخصصة لكبار الشخصيات وحدها. في جوائز "سكاي تراكس"، يحتل مطار زيوريخ المرتبة السابعة كأفضل مطار آمن في العالم، والمرتبة الأولى بين المطارات التي تستقبل بين 20 و30 مليون مسافر سنويًا. فيه أكثر من 80 متجرًا تقدم الشوكولاتة المعفاة من الرسوم الجمركية.

10. مطار فرانكفورت (ألمانيا)

حافظ على المرتبة العاشرة عامين على التوالي. هذا المطار الأكثر ازدحامًا في ألمانيا هو أيضًا الأكبر على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالوجهات الدولية التي يتم تقديمها. تتوافر فيه خدمة "واي فاي" مجانية، وغرف لممارسة رياضة اليوغا، ومناطق الترفيه، وصالون تصفيف الشعر، وقاعات الاستحمام بسعر 8 دولارات وما فوق.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير عن "كوندي ناست ترافيلر". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.cntraveler.com/story/are-these-the-worlds-best-airports