الولايات المتحدة ودول في اميركا اللاتينية تحذر كراكاس بشأن الانتخابات الفنزويلية

البيرو: حذرت الولايات المتحدة واكثر من عشر دول في أميركا اللاتينية السبت من أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا الشهر المقبل ستُعتبر غير شرعية ما لم تتم استعادة المعايير الديموقراطية.

وقالت تلك الدول في بيان مشترك صدر في قمة الأميركيتين في البيرو، إنّ انتخابات 20 أيار/مايو ستكون "مفتقرةً إلى الشرعية والصدقية" إذا مضت قدما في ظل الظروف الحالية.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي يمثّل بلاده في القمة إن الانتخابات "مزيفة".

وصرّح للصحافيين "الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الضغط من أجل العمل مع حلفائنا" لاستعادة الديموقراطية في فنزويلا.

ووقّع البيان المشترك كلّ من الولايات المتحدة ومجموعة ليما التي تضم 16 دولة.

وطالب البيان بـ"ضمانات ضرورية" من أجل الاعتراف بالانتخابات الفنزويلية، بينها إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة والإفراج عن السجناء السياسيين ومشاركة المعارضة.

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة إلى تكثيف العقوبات على فنزويلا لعزل رئيسها نيكولاس مادورو وإدارته في تصريحات خيمت على افتتاح قمة قادة أميركا اللاتينية في البيرو.

ودعا بنس إلى اجراءات إضافية لدى لقائه شخصيات من المعارضة الفنزويلية في ليما دعوا كذلك إلى تشديد العقوبات و"التدخل" في بلدهم الذي يشهد أزمة طاحنة.

ولم توجه دعوة الى مادورو للمشاركة في القمة التي بدأت الجمعة وطغت عليها مطلب بنس بفرض مزيد من العقوبات قبل أن تدفعه الضربات على سوريا بقيادة واشنطن الى مغادرة الحفل الافتتاحي بشكل مفاجئ.

وتؤيد معظم الدول المشاركة في القمة تحركا قويا ضد كراكاس رغم قلقها حيال اي اجراء من شانه ان يدفع مزيدا من الفنزويليين إلى مغادرة بلدهم الفقير.

