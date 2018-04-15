الملك سلمان: المملكة تسعد باجتماع الأشقاء في قمة الظهران

الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن السعودية تسعد باستضافة قمة الظهران للتعامل مع التحديات بالتنسيق المشترك.

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر: "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".

تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في #قمة_الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 15, 2018

ووصل الملك سلمان إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ 29 في الظهران.

وقد توافد عدد من القادة ورؤساء الوفود العربية للمشاركة في القمة، حيث وصل قادة ورؤساء وفود 14 دولة عربية من بينها مصر وعُمان والسودان وفلسطين والصومال وتونس واليمن والعراق وليبيا والإمارات والجزائر ولبنان وموريتانيا وجزر القمر.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن و عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من قمة الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.