GMT 10:28 2018 الأحد 15 أبريل GMT 15:15 2018 الأحد 15 أبريل  :آخر تحديث
تضافر الجهود للتعامل مع كل التحديات

الملك سلمان: المملكة تسعد باجتماع الأشقاء في قمة الظهران

صحافيو إيلاف
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الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن السعودية تسعد باستضافة قمة الظهران للتعامل مع التحديات بالتنسيق المشترك.

وقال الملك سلمان في تغريدة على تويتر: "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".

ووصل الملك سلمان إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ 29 في الظهران.

وقد توافد عدد من القادة ورؤساء الوفود العربية للمشاركة في القمة، حيث وصل قادة ورؤساء وفود 14 دولة عربية من بينها مصر وعُمان والسودان وفلسطين والصومال وتونس واليمن والعراق وليبيا والإمارات والجزائر ولبنان وموريتانيا وجزر القمر.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن و عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من قمة الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.


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