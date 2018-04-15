واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على موسكو

واشنطن: اعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الاحد ان واشنطن ستفرض الاثنين عقوبات جديدة بحق روسيا على صلة باستخدام النظام السوري الذي تدعمه موسكو اسلحة كيميائية.

وذكرت هايلي عبر شبكة فوكس نيوز بان الولايات المتحدة سبق ان اتخذت اجراءات عقابية ضد "السلوك السيء" لروسيا في جملة من الملفات، لافتة الى طرد ستين "جاسوسا روسيا" ردا على تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة والى عقوبات اخيرة بحق قريبين من الكرملين او بيع اوكرانيا صواريخ مضادة للدبابات.

وقالت "هناك مزيد من العقوبات وسترون ذلك الاثنين".

وردا على سؤال لشبكة سي بي اس عما اذا كانت واشنطن ستتخذ تدابير بحق داعمي الرئيس السوري بشار الاسد وفي مقدمهم روسيا وايران، قالت "بالطبع".

واضافت "سترون ان العقوبات على روسيا وشيكة"، مشيرة الى ان وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين "سيعلنها الاثنين (...) وستستهدف مباشرة كل انواع الشركات التي تهتم بمعدات مرتبطة بالاسد واستخدام اسلحة كيميائية"، ملمحة الى امكان فرض عقوبات محددة على شركات روسية.

ووجهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ضربات في سوريا ردا على هجوم كيميائي مفترض اتهم الغربيون النظام السوري بشنه في الغوطة الشرقية.

وتعهدت واشنطن التدخل في حال وقعت هجمات كيميائية مماثلة موجهة تحذيرا الى موسكو وطهران.