ثُلث الفلسطينيين يعانون من الفقر

ذكر تقرير فلسطيني رسمي نشر اليوم الأحد، أن حوالي ثلث الفلسطينيين يُعدون فقراء وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير إن 29.2 في المائة من الأفراد في فلسطين عانوا الفقر خلال عام 2017 وكان استهلاك أسرهم الشهري دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد 2470 شيكلا إسرائيليا (الدولار الأميركي يساوي 3.5 شيكل) .

وأفاد التقرير بأن 16.8 في المائة من الفلسطينيين عانوا الفقر المدقع، في وقت بلغ فيه خط الفقر المدقع 1974 شيكلا لنفس الأسرة.

وقدر التقرير نسبة الفقراء في الضفة الغربية بنحو 13.9 في المائة. بينما وصلت نسبة الفقراء الى ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة، حيث بلغت 53.0 في المائة، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية بحوالي أربعة أضعاف.

وبناءً على خط الفقر المدقع، فقد بلغت نسبة الفقراء في الضفة الغربية 5.8 في المائة، بينما وصلت في قطاع غزة الى 33.8 في المائة، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية بحوالي ستة أضعاف.

وبشكل عام، أظهرت النتائج أن نسب الفقر بين الفلسطينيين شهدت ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت في العام 2011 حوالي 25.8 في المائة، بينما ارتفعت لتصل الى 29.2 في المائة في عام 2017، أي بارتفاع نسبته 13.2 في المائة.

كما ارتفعت نسب الفقر المدقع من 12.9 في المائة عام 2011 إلى 16.8 في المائة عام 2017 أي بارتفاع نسبته 30.2 في المائة.

وعزا التقرير هذا الارتفاع، إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ في قطاع غزة على الرغم من انخفاضها في الضفة الغربية.

وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في فلسطين 30.5 في المائة من مجمل الإنفاق الشهري، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 18.5 في المائة، و8.7 في المائة على المسكن.

وذكر التقرير أن أدنى نسبة من الإنفاق جاءت على مجموعتي النشاطات الترفيهية والثقافية، والعناية الشخصية بنسبة 1.5 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.