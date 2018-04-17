السناتور الأميركي جون ماكين يخضع لعملية جراحية في الامعاء

واشنطن: خضع السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين الذي يعاني منذ أشهر من سرطان في المخ لعملية جراحية في الامعاء الاحد ووضعه الصحي مستقر، بحسب ما أعلنت متحدثة باسمه.

وقالت المتحدثة ان ماكين (81 عاما) السناتور عن اريزونا خضع للعملية في فينكس كبرى مدن هذه الولاية في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة جولي تارالو "الاحد أدخل ماكين الى عيادة مايو في فينكس حيث أجريت له عملية جراحية لمعالجة التهاب في الامعاء".

ويعاني ماكين منذ العام الماضي من سرطان في المخ تم تشخيصه بعد رصد ورم في الدماغ.

وأدى وضعه الصحي الى تراجع دوره في الكونغرس. وكان ماكين مرشح الحزب الجمهوري في الاقتراع الرئاسي في 2008 والذي فاز فيه الديموقراطي باراك اوباما، وهو يترأس حاليا لجنة القوات المسلحة النافذة في مجلس الشيوخ.

وكتبت زوجته سيندي ماكين على تويتر ان جون "بصحة جيدة جدا بعد العملية". وتابعت تارالو ان السناتور يتعافى في الفترة الاخيرة "من الاثار الجانبية لعلاج السرطان".

وكان ماكين الذي أسر خلال حرب فيتنام انتخب في مجلس النواب للمرة الاولى في 1982 ويشغل منصب سناتور منذ العام 1987.

