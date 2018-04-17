رئيس مجلس النواب الاميركي لا يعتقد ان ترمب سيقيل مولر

واشنطن: قال رئيس مجلس النواب الاميركي بول راين الثلاثاء أن جهود الحزبين الرئيسيين في البلاد لحماية المحقق الخاص في التدخل لروسي في انتخابات الرئاسية روبرت مولر "غير ضرورية مطلقا" قائلا انه يعتقد أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب لن يقيله.

والاسبوع الماضي طرح عضوان جمهوريان وعضوان ديموقراطيان في مجلس الشيوخ مشروع قرار لحماية مولر وأي محققين خاصين اخرين من أية محاولة قد يقوم بها ترمب لطرده من منصبه دون "سبب وجيه" وتوفير مراجعة قضائية في حال طرده.

ويواجه مشروع القرار الكثير من المصاعب نظرا لأن ترمب سيكون لديه خيار التصويت بالاعتراض على مشروع القرار في حال رفعه اليه. واعتبر مشروع القرار تحذيرا خطيرة لترمب بعدم اقالة الرجل الذي يحقق بشأنه، إلا أن راين قلل من ذلك.

وصرح للصحافيين ردا على سؤال حول امكانية أن يحمي قانون مولر "نحن لا نعتقد أنه يجب أن يطرد. نحن لا نعتقد أنه سيطرد".

وأضاف "وبالتالي نحن لا نعتقد أن مشروع القانون ضروري".

وقال راين انه ناقش المسألة مع الرئيس ولا يعتقد انه سيقيل المحقق الخاص الذي يحقق في احتمال تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016 وكذلك أية علاقات محتملة أو تواطؤ بين فريق ترمب وموسكو.

وقال راين "لن يكون في مصلحة الرئيس القيام بذلك، وأعتقد أنه يعلم ذلك".