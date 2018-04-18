الأمير خالد بن سلمان: أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش

واشنطن: أعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، عن حزنه لرحيل سيدة أميركا الأولى السابقة، باربرا بوش وقدم التعازي والمواساة لأسرة بوش.

وكتب السفير السعودي على "تويتر: "أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش. أتقدم بخالص وأصدق التعازي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب وباقي أفراد عائلة بوش في هذا الوقت العصيب".

ورحلت باربرا بوش، الثلاثاء، عن 92 عاماً، بعد يومين من إعلان العائلة عن قرار وقف العلاج والاعتماد على المسكنات، فيما بدا أنه حالة احتضار.

وباربرا هي زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، ووالدة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن، كما تولى ابنها جيب بوش منصب حاكم فلوريدا.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد التقى جورج بوش الأب خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.