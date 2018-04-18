هايلي ترد على مستشار في البيت الابيض: لا تلتبس عليّ الأمور

الامم المتحدة: ردت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء على مستشار في البيت الابيض تحدث عن "التباس" في إعلانها المبكر عن فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقالت هايلي "مع احترامي الكامل، لا تلتبس عليّ الامور".

وكانت هايلي صرحت الاحد ان وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين سيعلن اعتبارًا من الاثنين عن عقوبات جديدة على روسيا ردا على هجوم كيميائي مفترض، يتهم الغربيون نظام الرئيس السوري بشار الاسد بارتكابه.

وفي اليوم لم تؤكد الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز النبأ. وقالت "نفكر في عقوبات جديدة على روسيا، وسيتخذ قرار في مستقبل قريب، لكن ليس هناك اي اعلان حاليا". وفعلا لم تعلن اي عقوبات الاثنين.

ورأى لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الاميركي دونالد ترامب ان هايلي "استبقت الامور". وقال لصحافيين جاؤوا لتغطية اللقاء بين ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "ربما كان هناك بعض الالتباس الآني في هذا الشأن". وهايلي كانت حاكمة ولاية كاليفورنيا الجنوبية، قبل ان تنضم الى فريق السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترمب.

