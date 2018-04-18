سيزار ريتز .. نجل الفلاح السويسري الذي بات عنوانا للرفاهية

القاهرة: عقب اسدال الستار على فضيحة العلاقة المثلية التي كانت تجمع بين المؤلف والشاعر الإيرلندي، أوسكار وايلد، وحبيبه اللورد ألفريد دوغلاس، بصدور حكم يوم 25 مايو عام 1895 بحق أوسكار بالحبس لمدة عامين بعد ثبوت ادانته بعدم الاحتشام، بدأت تتناثر الأقاويل في كافة أنحاء لندن عن تلك الواقعة وتمحور الحديث حول وايلد، دوغلاس وكذلك فندق سافوي الذي نزلا فيه سوياً وبقيا فيه لمدة شهر بأكمله.

وبالاتساق مع ذلك، بدأ يتحرك سيزار ريتز، مدير الفندق آنذاك، وهو رجل سويسري معروف عنه ارتباطه الشديد بعالم الفنادق وتحسين سبل إدارتها، خاصة وأن تلك الفضيحة كان لها كبير الأثر على سمعة الفندق الذي كان يشرف عليه وقتها.

وقد شعر ريتز بأنه أخفق في الإدارة ولم يقدم لضيوفه ما يستحقون رغم أنه لم يفشل كثيرا في حياته العملية. وكما أشار المؤلف لوك بار في كتابه " Ritz and Escoffier"، فقد نجح ريتز رفقة الطاهي الخاص به، اوغست اسكوفييه، في إحداث طفرة ليس فقط في عالم الفنادق وإنما في إعادة تعريف مفهوم الرفاهية نفسه.

ومع مرور الوقت، لم يصبح ريتز نفسه مجرد كلمة مرادفة للرفاهية وإنما الكلمة الفعلية لها، حيث عَرَّف قاموس أكسفورد كلمة "ريتزي ritzy" بأنها "أنيق للغاية".

ونوه تقرير نشرته بهذا الخصوص مجلة الايكونوميست البريطانية إلى حالة الصدمة التي انتابت ريتز واسكوفييه لدى وصولهما لندن قادمين من أوروبا بهدف تحديث فندق سافوي نظرًا للحالة المتردية التي كانت عليها الفنادق الموجودة بها وقتها.

كما صدم ريتز واسكوفييه لدى اكتشافهم كم المشكلات التي يعاني منها القطاع الفندقي بمدينة لندن، التي كانت توصف وقتها بأعظم مدن الأرض، حيث فوجئا ببدائية خدمات المطاعم، قذارة المطابخ وسلوكيات الطهاة غير المهذبة ودخولهم في أحيان كثيرة في حالة سكر. وهو ما كان بمثابة التحدي بالنسبة لهم، وقد قبلا أن يخوضاه، وبالفعل نجحا في تغيير كثير من الأشياء التي ساهمت في تحويل المجتمع اللندني.

وقد نجح ريتز في تخليص فندق سافوي من زخارفه القديمة الطراز واستبدلها بأشجار نخيل أنيقة ومجموعات من الزهور. كما أدخل اسكوفييه مفاهيم جديدة إلى المطبخ، منها الاهتمام بالنظافة، التفوق في مستوى الخدمة والحرص على إرضاء الزبائن.

وقد أثنى المؤرخون بالفعل على جهود ريتز ونجاحه اللافت في إدارة القطاع الفندقي، لاسيما وأنه والده فلاح سويسري ولم يسبق له مطلقا أن نسي المتاعب والآلام التي واجهها في نشأته، وأنه كان حريصا كل الحرص على النجاح وتجاوز الصعاب.

أعدت "إيلاف" المادة نقلا عن مجلة "الايكونوميست" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.economist.com/news/books-and-arts/21740392-when-c-sar-ritz-arrived-london-hotels-were-dismal-and-chefs-were-drunk-how?frsc=dg%7Ce