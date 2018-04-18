الجيش المصري يعلن مقتل أمير داعش في سيناء

«إيلاف» من القاهرة: في ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي في مصر، استطاع الجيش قتل أمير التنظيم المعروف بـ"ولاية سيناء".

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش الثالث الميداني، داهمت عددًا من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، أسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي في وسط سيناء، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين، وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزائن بندقية آلية، وجهاز اتصال لاسلكي".

وأضاف أن هذه العملية الكبرى، جاءت "استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء، ويواصل أبطال الجيش الثالث الميداني جهوده للقضاء على العناصر التكفيرية، والإجرامية في وسط سيناء".

وقال الخبير العسكري، اللواء محمد يوسف، إن الجيش المصري يشن عمليات واسعة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجيًا، مشيرًا إلى أن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي إلا بهزيمة الإرهابيين وجعل سيناء مقبرة لهم.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مقتل أبو زقول يشكل ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي في سيناء، مشيرًا إلى أنه واحد من أكبر القيادات، ويعتبر العقل المدبر للكثير من العمليات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة في سيناء.

وكان الجيش المصري صد هجومًا للتنظيم في 14 أبريل الجاري، وأسفر الهجوم عن مقتل 8 عسكريين من الجيش المصري وأصيب 15 آخرون، ومقتل 14 من العناصر الإرهابية.

قال بيان الجيش المصري، إن "مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة الظلام".

وأضاف: "تمكن حراس المعسكر من إحباط الهجوم واشتبكوا مع المسلحين بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع المهاجمين الذين قام بعضهم بتفجير أحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وإصابة 15 آخرين نتيجة لتطاير الشظايا.

وأعلن الجيش المصري في وقت سابق من اليوم نفسه، عن مقتل 27 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة شمال سيناء، في البيان رقم 19 للعملية الشاملة "سيناء 2018".

وخلال المداهمات الأمنية، تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالتكفيريين، وتدمير والتحفظ على 15 عربة، وضبط وتدمير 43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، كما تم تدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على كميات من الذخائر والوقود، وتم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.

وأضاف أن القوات اكتشفت ودمرت 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط سفينة مشتبه بها في البحر الأحمر عثر بداخلها على 1350 كيلوغراما من مخدر الهيروين الخام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مساء الجمعة الماضية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من صباح اليوم السبت 14 أبريل الجاري.