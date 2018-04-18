بدائل عدة ظهرت في إيران أخيراً بديلة من تطبيق تلغرام

أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي الأربعاء أنه سيوقف رسائله عبر حسابه على تطبيق تلغرام، وسيستخدم بعد اليوم خدمات إيرانية للرسائل "صونًا للمصلحة القومية" لبلده.

إيلاف: يأتي ذلك بينما تتحدث شائعات عن توقف وشيك لكل خدمات الرسائل الاجنبية، وعلى رأسها تلغرام، الشبكة التي تضم أربعين مليون مستخدم في ايران.

دعم وطني

وقالت آخر رسالة نشرها مرشد الجمهورية الاسلامية على تلغرام "صونًا للمصلحة القومية، ولكسر احتكار خدمة الرسائل تلغرام، يوقف الموقع الالكتروني لحفظ ونشر أعمال آية الله العظمى خامنئي، نشاطاته على خدمة الرسائل هذه اعتبارًا من اليوم".

يقوم حساب خامنئي بتحويل المستخدم الى حسابات أخرى على تطبيقات أخرى إيرانية، مثل سوروش وغاب، اللذين تحاول السلطات الترويج لهما.

تقول آخر رسالة للمرشد الاعلى ان "هذا الاجراء الذي اتخذ قبل ان يبدأ البرنامج الرسمي الذي يقضي بوقف استخدام تلغرام، يهدف الى دعم خدمات الرسائل الوطنية".

بدائل آمنة

وكانت وزارة التربية الايرانية منعت الاحد المدارس من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الاجنبية للاتصالات، واجبرتها على "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الداخلية".

ومنعت السلطات موقتًا موقع تلغرام خلال موجة الاحتجاجات التي شملت عددًا من المدن الايرانية في بداية العام الجاري. واتهمت السلطات "تلغرام" بالسماح للمجموعات "المضاة للثورة" المتمركزة في الخارج باستخدام المنصة لتأجيج الاضطرابات.

وفي الاشهر الاخيرة، تم تطوير منصات عدة شبيهة بتلغرام. وتقول "سوروش" ان لديها خمسة ملايين مشترك، و"غاب" اكثر من 1,3 مليون. وتؤكد السلطات ان هذه الشبكات تقدم الضمانات السرية نفسها التي تؤمنها الشبكات الاجنبية.

حجب شامل

ويستخدم موقعا فايسبوك وتويتر بدرجة اقل في ايران. وهما محجوبان، لكن يمكن الوصول إليهما عبر الشبكة الافتراضية الخاصة (في بي ان).

ولم يعلن مكتب خامنئي، الذي يستخدم خمسة حسابات على تويتر (بالفارسية والانكليزية والعربية والاسبانية والفرنسية) نيته التخلي عنها.

وكانت وكالة الانباء الطلابية نقلت عن النائب المحافظ ابو الفضل ابو ترابي ان "كل خدمات الرسائل الاجنبية وعلى رأسها تلغرام" قد "تُحجب" في ايران اعتبارًا من 21 ابريل.

