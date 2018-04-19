إيران تعتقل مسؤولا في وزارة الثقافة بسبب الرقص في مكان عام

طهران: اعتقلت ايران الخميس مسؤولا بارزا في وزارة الثقافة بعد نشر فيديو على الانترنت لصبيان وفتيات يرقصون في مكان عام في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة شمال شرق البلاد، بحسب القضاء.

ونقلت وكالة ميزان الالكترونية التابعة للقضاء عن وكيل النائب العام وحيد حيدري "تم اعتقال كبير مسؤولي وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في مشهد بسبب تقويضه أصول اللياقة علنا وانتهاك القوانين".

ويحظر القانون الاسلامي في ايران الرقص في العلن.

واظهر تسجيل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صبيانا وفتيات يرقصون في مركز للتسوق بينما كان مغنٍ يؤدي وصلة امام جمهور كبير. وجرى الحدث الثلاثاء.

وصرح محسن افشر المتحدث باسم مركز التسوق لوكالة "ايسنا" الطلابية انه يتم تنظيم عملية سحب شهرية على سيارة لجذب المتسوقين.

واضاف ان المغني كان لديه "التراخيص الرسمية" ليؤدي فقرته، مضيفا ان الحفل استقطب بين 10 و12 الف شخص بينهم "اشخاص يتناقض سلوكهم مع اعراف الجمهورية الاسلامية".

الا ان حيدري قال لوكالة تسنيم للانباء ان المركز التجاري لم يحصل على تصريح لتنظيم مثل هذه الفعاليات.

ومشهد مدينة محافظة جدا ومقدسة لدى الشيعة نظرا لوجود مرقد الامام الرضا فيها.

وحظر امام الجمعة اية الله احمد علم الهدى فيها الحفلات الغنائية عام 2016، وقال لمحبي الموسيقى "اذهبوا الى مكان اخر".

وتأتي عملية الاعتقال اليوم بعد ايام من استقالة رئيس بلدية طهران الاصلاحي محمد علي نجفي بعد مزاعم بأنه تعرض للتهديد بالاعتقال.

وواجه نجفي انتقادات من المتشددين الشهر الماضي بعد ان شارك في اذار/مارس الماضي في عرض في قاعة البلدية تضمن احتفالا باليوم العالمي للمرأة أدت فيه تلميذات رقصات تقليدية.