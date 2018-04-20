غواتيمالا: أقرّت غواتيمالا الخميس قانونا يُحدّد يومًا للاحتفال السنوي "بالصداقة مع إسرائيل"، وذلك في وقت تستعد البلاد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وبموافقة 104 أصوات من بين 158 نائبا كانوا حاضرين، أصدر الكونغرس قانونا "يعلن 14 أيار/مايو يوما للصداقة بين غواتيمالا وإسرائيل"، بحسب ما أعلن أحد النواب.

ويتزامن هذا التاريخ مع احتفال تل أبيب بقيام دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948.

والقانون الجديد الذي لا يزال يتعيّن أن يُصدّق عليه الرئيس جيمي موراليس، يأمر وزارة التربية والتعليم ومؤسسات حكومية أخرى بأن تُنظّم و"تروّج لأنشطة ثقافية على المستوى الوطني تُذكّر بالصداقة والتعاون والمساعدة بين شعوب البلدين".

وسيكون موراليس في 16 أيار/مايو حاضرًا خلال نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس. وهو كان أعلن عن هذه الخطوة في 24 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة، مبررا أنه اتخذ قراره هذا "نظرا إلى العلاقات التاريخية" بين غواتيمالا وإسرائيل.

