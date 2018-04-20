مدينة كارل ماركس تستثمر اسمه من أجل الربح الرأسمالي

برلين: تجني مدن الولاية الألمانية التي ولد فيها كارل ماركس ربحاً وفيراً من مناسبة مرور 200 سنة على ميلاد صاحب رأس المال الذي شجب توظيفه للربح على حساب العمال.

ولد ماركس في 5 مايو 1818 في مدينة ترير بولاية راينلاند بالاتيناتة جنوب غرب ألمانيا اليوم. واغتنم العديد من مدن الولاية المجاورة لمدينة ترير اقتراب مناسبة عيد ميلاده لتحقيق رأس مال كبير من تذكارات ومصنوعات وفعاليات مختلفة موضوعها ماركس، بما في ذلك طرح ورقة نقدية من فئة "صفر" يورو عليها صورة ماركس الذي كانت تربطه علاقة ضعيفة جداً بالنقود.



والمعروف ان ماركس هو الأب المؤسس للشيوعية ومؤلف كتب ريادية في مجالها مثل "رأس المال" و"نقد الاقتصاد السياسي الحديث" اللذين يحلل فيهما آليات عمل الرأسمالية وقوانين حركتها. ويتمثل فحوى فلسفته بنقد الرأسمالية واستخدام النقود بهدف الاستغلال.

ولكن الاحتفال بذكرى ميلاده اصبح فرصة لتحقيق أكبر رأس مال ممكن بأسرع وقت ممكن. ففي مدينة خيمنيتس التي كان اسمها كارل ماركس شتادت في زمن المانيا الشرقية هناك الآن بيرة جديدة باسمه.

وفي ترير مسقط رأسه يستطيع الزوار شراء نبيذ اسمه كارل ماركس، وهو نبيذ أحمر بطبيعة الحال. كما حفرت بلدية المدينة صورة ماركس على إشارات المرور الضوئية الحمراء والخضراء في شوارعها.

"صفر يورو"

ومن الهدايا التذكارية بالمناسبة أكواب طبعت عليها صورة ماركس ومقتطفات من اقوال الفيلسوف الشهير.

ولكن مصدر الربح الحقيقي الذي من المرجح أن يجعل ماركس يتقلب في قبره هو الورقة النقدية من فئة "صفر يورو" التي أصدرتها منذ أشهر هيئة السياحة في مدينة ترير للسوق العالمية. فإن الطبعة الأولى البالغة 5000 ورقة نقدية نفدت في أقل من شهر.

وقال ممثل الهيئة هانز البرت بيكر انها بيعت في انحاء العالم، من اميركا الجنوبية الى استراليا.

وبحلول نهاية ابريل ستبلغ مبيعات الورقة النقدية التي تستوحي ماركس 20 الف ورقة، وهي متاحة للشراء على الانترنت قبل طباعتها مقابل ثلاثة يوروهات.

وامتنع نوربرت كيتلر رئيس هيئة السياحة في مدينة ترير عن التعليق عما إذا كان ماركس المعادي بشدة لرأسمالية السوق سيقبل بوضع وجهه على اوراق نقدية وتحقيق ارباح منها. ولكنه اضاف ان فكرة اصدار ورقة نقدية من فئة صفر يورو انطلقت في الاتجاه الذي حدده ماركس عندما توقع الغاء النقود في المجتمع الشيوعي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.de/20180418/karl-marxs-birth-city-sells-zero-euro-bills-for-his-200th-birthday

