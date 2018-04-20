واشنطن: قالت وثيقة رسمية أميركية سلمت إلى الكونغرس، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أغرى نظيره الأميركي دونالد ترمب بـ "عاهرات روسيات".

والوثيقة عبارة عن مذكرة، كتبها رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في السابع عشر من فبراير العام الماضي، ذكر فيها أن ترمب قال له متفاخراً خلال لقاء جمعهما "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أن لدى روسيا أجمل العاهرات في العالم".

وينشر كومي الذي أقيل من منصبه، كتاباً الشهر الجاري، تحدث فيه عن أول لقاء جمعه بترمب في يناير 2016 "الذي تركز حول تقارير استخباراتية، تقول إن أجهزة روسية صورت الرئيس المنتخب بأوضاع مخلة مع بائعات هوى في أحد فنادق موسكو عام 2013".

وذكر رئيس أف بي آي الذي أقيل في مايو العام الماضي، "أن ترمب نفى صحة هذه التقارير"، لكن كومي قال في مقابلة مع محطة أي بي سي الأسبوع الماضي حينما سئل إذا ما كان يعتقد أن هذه التقارير صحيحة، "من المحتمل أن تكون كذلك".

جيمس كومي

وذكرت الوثيقة أن كلام ترمب عن إغراء بوتين، حدث خلال الاجتماع، لكن من المرجح، أن هذا الجزء من المحادثة تم حذفه، خلال مراجعة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكتاب كومي قبل فسخ نشره.

وكان كومي، ذكر في مقابلة لاحقة مع محطة أميركية هذا الأسبوع، أنه كان ملزماً قانوناً بعرض الكتاب على أف بي آي، لضمان خلوه من أي معلومات سرية.

وزعم أن هناك "أمورًا كثيرة (تتعلق بترمب وعلاقته مع وروسيا) لم تتسرب إلى الإعلام ولم يكشفها في كتابه بسبب سريتها".