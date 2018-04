إنطلاق مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات

ينطلق اليوم مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات 2018 في عامه الرابع على التوالي، مقدمًا أفلاماً جريئة لمنتجين ومخرجين مبتدئين ومتمرسين، تتناول التغيرات العربية الراهنة.

إيلاف من لندن: بدأ اليوم الجمعة 20 أبريل مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات 2018، ويستمر إلى 26 الجاري، عارضًا العديد من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية الجريئة والمتنوعة التي تتناول التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تحدث في العالم العربي اليوم.

المهرجان هذا العام يحيي نسخته الرابعة، مع التركيز على الصحافة الرقمية لاستكشاف المشهد المتغير لوسائل الإعلام. ويتضمن البرنامج الفريد محادثات خاصة وعروضاً حصرية يقدمها صحفيون وصانعو أفلام حائزون على جوائز، إضافة إلى الموسيقى والكوميديا من العالم العربي.

المهرجان يمتد لستة ايام

عروض خاصة

افتتح مهرجان هذا العام باحتفال خاص، تضمن عرض الأفلام القصيرة الحائزة على جوائز، وعرضاً خاصاً لجائزة الصحفيين الشباب. وضمن الأفلام التي فازت في مهرجان بي بي سي ٢٠١٧ وأعيد عرضها الليلة خلال افتتاح مهرجان العام الجاري "ماريه نوستروم"، الذي ينقل المشاهدين إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يتخذ الأب السوري قرارًا بتعريض حياة ابنته للخطر.

وكذلك «القدر أينما يأخذنا» (Fate, Wherever it takes us) الذي فاز بالجائزة الأولى عن فئة الريبورتاج للمخرجة السورية قدر فياض. وقد استلهمت فياض قصتها من أسلوب التعامل الذي تتبناه وسائل الاعلام والمنظمات الدولية مع اللاجئ، إذ تصنف اللاجئين كقطيع بشري… ينتقل من مكان الى آخر. وقد صور الريبورتاج بتقنية الفيديو التجريبية.

مشهد من احد الافلام المشاركة

وقدم الصحافي محمد الجبالي، الفائز بجائزة الصحفي الشاب في العام الماضي، عرضًا خاصًا لفيلمه الوثائقي "عديمو الجنسية (Stateless)". يقول الجبالي ان الفيلم يجهز في ربيع ٢٠١٩، لكنه اجتهد لاستخراج تسع دقائق تفصح عما سيتضمنه الفيلم حين يجهز، ويروي سيرة ستة من طالبي اللجوء في النرويج، حيث يصبح كل منهم بمنزلة عائلة الآخر، وليحل محل العائلة التي تركوها في الوطن المكلوم.

تقام فاعليات المهرجان في هذا العام على مسرح BBC Radio Theatre الشهير، في مبنى بي بي سي الرئيسي وسط لندن، وتتنوع بين عروض للأفلام وسلسلة من الحوارات والمناقشات التي تسلط الضوء على الحوادث المعاصرة، وعلى وضع حرية التعبير في العالم العربي، خصوصًا أن إدارة هذا المهرجان حظيت بسمعة طيبة بعد تقديم أفلام جريئة لمنتجين ومخرجين متمرسين، ولآخرين ينتجون أفلامًا أول مرة.

سوريا حاضرة في المهرجان عبر مجموعة افلام قصيرة

جوائز سنوية

تحظى الأفلام المختارة بشكل رسمي بفرصة بثها على شاشة بي بي سي عربي بصفتها جزءًا من برنامج تلفزيوني يعد خصيصًا في وقت المهرجان. كما ينظم المهرجان مسابقةً تتولى تحكيمَها لجنة من الخبراء والمخضرمين في مجالي الصحافة والأفلام.

من يختار الفائزين؟

فاطمة منجي، مذيعة أخبار ومراسلة في القناة الرابعة في بريطانيا. تقاريرها تُعنى بقضايا محلية ودولية.

رشا قنديل، صحفية ومذيعة أخبار في راديو وتلفزيون بي بي سي عربي. وهي مقدّمة برامج سياسية مثل "العالم هذا المساء" و"بلا قيود".

تريستان اندرسون، مخرج أفلام وثائقية مقيم في لندن. وهو حائز على جائزة بافتا. أفلامه وبرامجه التلفزيونية عُرضت في أكثر من خمس عشرة دولة منها المملكة المتحدة، حيث بُثّت على شاشة بي بي سي والقناة الرابعة. شغفه بالأفلام الوثائقية دفعه إلى المشاركة في تأسيس Doc Head وهي جمعية تُعنى بعرض الأفلام الوثائقية، وبتوفير شبكة علاقات تربط بين صانعي الوثائقيات، كما تروّج لأعمالهم.

لجنة التحكيم للأفلام الوثائقية

ماهر دياب، المدير الإبداعي لشركة MAD SOLUTIONS وأحد مؤسسيها. وهي أول شركة عنيت بتوزيع الأفلام والبرامج العربية على نطاق المنطقة العربية ودوليّا. وفي العام 2015، توسّع نشاط MAD SOLUTIONS باتجاه تأسيس مركز السينما العربية، الذي يوفّر فسحة لتلاقي السينمائيين العرب وصلة وصل لهم مع شبكة دولية من العاملين في مجال السينما.

فيلم يشارك في المهرجان من تونس

كلير باترسون، مسؤولة التكليف في قسم الوثائقيات في بي بي سي . تشمل مسؤوليات باترسون العمل عبر قنوات متعددة في بي بي سي وعلى أفلام متنوعة المواضيع كفيلم "خلف الأبواب المغلقة" للمخرجة آن هول الذي يتناول مسألة العنف الزوجي ومسلسل من اثني عشر حلقة يدعى "Saving Lives at Sea" يحكي قصة المنقذين البحريين المتطوعين والعملين على الشواطئ البريطانية.

ماريان خوري، منتجة مقيمة في لندن عملت طيلة ثلاثة عقود مع المخرج المصري يوسف شاهين. وشاركت في صنع أكثر من ثلاثين فيلماً. لطالما شكّلت خوري صلة الوصل بين الفنانين وعالم السينما. ولعبت دوراً رئيسياً في تنظيم الدورة الأولى من "بانوراما السينما الأوروبية" في القاهرة عام 2004. وفي سنة 2014، أسّست "زاوية" (ZAWYA) أوّلَ مركز فني في مصر مخصّص للسينما. وقد أسّست حديثًا MK Productions وThe Dahshur Workshops وهما مبادرتان مخصّصتان لمواكبة ودعم المخرجين الشباب، من مصريين وعرب، في إنتاج أفلامهم.

غاية ميووشي، مسؤولة عن البرنامج في مهرجان إنكاونتر للأفلام القصيرة والرسوم المتحركة. شاركت غاية في مهرجانات كبيرة عدة في بريطانيا و فرنسا وذلك من خلال خبرتها في معارض الأفلام. تشغل غاية منصب مسؤولة عن البرنامج في مهرجان بريستول للأفلام القصيرة منذ العام 2012. وفاطمة الرميحي، المديرة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة احتفاليات الأفلام التي تنظّمها المؤسسة سنويّا. وهي القلب النابض لمهرجان "أجيال" السينمائي الذي وفّرت من خلاله شبكة علاقات دولية للشباب المهتمين بالسينما.

تقدم بي بي سي عربي، كما في كل دورة سابقة من دورات المهرجان، جائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب، يحصل عليها أحد المشاركين أو المشاركات ممن صنعوا عملًا واقعيًا غير خيالي، على أن يتراوح سنه بين 18 و30 عامًا.

كذلك تشمل الجائزة برنامج تدريب يصمم حسب الحاجة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني للفائز ليُتم فيلمًا وثائقيًا جديدًا.

إضافة إلى ذلك، تقدم بي بي سي عربي جائزة لأفضل عمل صحفي، وجائزة مخصصة لعمل صحفي يعتبر الأفضل من كل الجوانب، عن فئة الأعمال الوثائقية.