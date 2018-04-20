الجزائر تستعد لحرب في الصحراء بصفقة عسكريّة أميركيّة

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"المساء" التي كتبت أن الجزائر بدأت تستعد فعلاً لحرب تخوضها عنها بالوكالة جبهة "بوليساريو"، بحيث كشفت مصادر قريبة من مركز الاستخبارات العسكريّة الفرنسية، أن مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الجزائري أحمد قايد صالح، سيحلون بالولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القليلة المقبلة، لإبرام صفقة مع واشنطن لحراسة آبار البترول في الصحراء.

وكتبت "المساء" أن الزيارة ستتوج بإبرام صفقة سيستفيد منها عملاقا الصناعة الحربية الأميركية (ألوكيهد، وليوناردو). ونسبة إلى المصادر ذاتها، فإن الزيارة تأتي بعد زيارة استقبال الجنرال عبد الفتاح الوراق ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربيةً ، تزامناً مع انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي".

الاطاحة بشبكة دوليّة لتهريب المخدرات عبر شاحنات

الصّحيفة ذاتها كتبت أن أمن مدينة طنجة (شمال) تمكن من الإطاحة بشبكة لحافلات النقل الدولي لتهريب المخدرات عبر دفعات في اتجاه إسبانيا.

وأضافت "المساء" أن فرقة أمنية خاصّة فكّكت بتنسيق مع رجال الجمارك بميناء طنجة المتوسط، شبكة إجرامية محركها الأساسي سائقون لحافلات النقل الدولي، التي تعبر بشكل يومي ميناء طنجة، والتي يتمّ إخفاء المخدرات بها.

وأضافت الصّحيفة نفسها أن تلك الحافلات تمكّنت من عبور جهاز السكانير دون أن يكتشف أمرها.

الحكومة تصرف 92 مليون دولار لجبرر الضرر

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أن الحكومة صرفت الدفعة الأولى المتعلّقة بتسوية ملفات جبر الضرر لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم، وذلك في إطار وفائها بهذا الالتزام، الذي كان قد تعهّد به رئيسها سعد الدين العثماني، قبل أشهر قليلة، وتدارسته في مجلسها الأسبوعي بتاريخ 21 ديسمبر 2017.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه تم أداء رسوم التحفيظ لفائدة 13 حالة تهم المستفيدين من شقق السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم (25 الف دولار) للواحدة، وتسوية 42 حالة إدماج في مرحلة تحويل الاعتمادات المتعلّقة بها، وتحويل المبالغ المقررة لفائدة الضحايا حسب الدفعات الواردة من المجلس، التي تبلغ حوالي 42 مليون درهم (4.2 مليون دولار) لفائدة 613 مستفيداً.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن هذه الدفعة الأولى، تأتي ضمن تخصيص الحكومة لما يزيد عن 92 مليار سنتيم (92 مليون دولار) كتعويضات إجمالية لجبر الضرر الفردي لـ19 ألف ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي الحقوق.

الأمن يحقق من جديد في خروقات مركز تسجيل السيارات بتطوان

الصّحيفة ذاتها كتبت أن مصالح الأمن بمدينة تطوان (شمال) تحقق في بعض الملفات التي تهم خروقات مركز تسجيل السيارات بالمدينة، بعدما أحال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى المجلس الأعلى للحسابات، من جديد، ملف مكتب تسجيل السيارات بتطوان على الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين بخصوص الخروقات التي يعرفها هذا المركز.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة فإن قرابة 200 سيارة من النوع الفاره مسجلة بترقيم منطقة تطوان، وأعداد كبرى مسجَّلة بترقيمات أخرى غير مَعروفة.

الرفض هو الجواب على الأم التي تريد الزواج مرة ثانية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حزب الاستقلال التي كتبت أن الرفض يبقى هو الجواب الرئيسي في كثير من الحالات التي تستشير فيها الأم أولادها كباراً كانوا أو صغارا حول رغبتها في الزواج مرة ثانية، وذلك لما تمثله الأم في ذهنية أولادها من مثال للتضحية والطهارة والإيثار، ودخول رجل أجنبي إلى حياتها كبديل لوالدهم سواء كان قد مات أو طلقها هو أمر غير وارد أو مقبول بالنسبة لهم، بل منهم من يتعرّض لصدمة نفسية عنيفة، تصل حدّ تهديد الأم بالانتحار أو قتل الزوج الجديد.



