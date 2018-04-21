خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يأخذون عينات من موقع الهجوم في دوما

لاهاي: اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان خبراءها اخذوا عينات السبت من موقع الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما السورية.

وجاء في بيان للمنظمة ان بعثة تقصي الحقائق التابعة لها زارت دوما "اليوم لجمع عينات للتحليل في ما يتصل بالشبهات باستخدام اسلحة كيميائية في 7 نيسان/ابريل 2018".

واضاف البيان ان "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ستقيم الوضع وتنظر في خطوات لاحقة بما يشمل زيارة اخرى محتملة لدوما".

وقال البيان ان "العينات التي جمعت ستنقل الى مختبر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في ريسفيك (ضواحي لاهاي) ثم سترسل للتحليل في مختبرات تابعة للمنظمة".

وتابع "بناء على تحليل نتائج العينات ومعلومات ومواد اخرى جمعها الفريق" سيتم وضع تقرير يرفع الى المنظمة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت في وقت سابق ان الفريق وصل الى "المواقع التي يشتبه بان مواد سامة استخدمت فيها" في دوما.

وكانت بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وصلت الى سوريا في الرابع عشر من نيسان/ابريل.