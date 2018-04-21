إيران ترفض تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان

طهران: رفضت ايران السبت التقرير الاميركي الاخير حول حقوق الانسان واعتبرته نفاقا، و"منحازا لغايات سياسية".

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في بيان نشره الموقع الالكتروني للوزارة ان "ايران تعتبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية وخصوصا الادعاءات المتعلقة بحقوق الانسان في ايران منحازا تماما لغايات سياسية، ويعكس صورة مشوهة وغير واقعية للاوضاع في بلادنا".

اضاف قاسمي ان الولايات المتحدة "معروفة بانها احد اكبر منتهكي حقوق الانسان في العالم"، و"تدعم منتهكين معروفين لحقوق الانسان"، بينهم اسرائيل.

ويتهم التقرير الاميركي حول حقوق الانسان ايران بارتفاع معدلات تنفيذ احكام الاعدام من دون محاكمة عادلة، وتنفيذ عمليات خطف على يد عناصر حكوميين، واعمال تعذيب، واعتقال مئات السجناء السياسيين وفرض قيود صارمة على حرية التعبير، والحريات النقابية والدينية.

وقال قاسمي "من الاجدى باميركا، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية لدول اخرى... ان تتخذ التدابير اللازمة في اقرب وقت لتعزيز حقوق الانسان في الولايات المتحدة والتصدي لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان لدى حلفائها". كذلك انتقدت منظمات حقوقية دولية تقرير الخارجية الاميركية معتبرة انه يخلو من قضايا حقوق النساء والانجاب.