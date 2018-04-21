رؤساء أميركيون سابقون يشاركون في جنازة باربرا بوش

اجتمع رؤساء سابقون وأفراد من العائلة وأصدقاء السبت لوداع باربرا بوش، زوجة الرئيس الأميركي الـ41 ووالدة الرئيس الأميركي الـ43، خلال جنازة جرت في تكساس.

إيلاف من واشنطن: توفيت بوش في منزلها في تكساس الثلاثاء عن 92 عامًا. وحضر الجنازة التي اقتصرت على المدعوين في كنيسة سان مارتن الأسقفية في هيوستن أربعة رؤساء سابقين، هم جورج بوش الأب، الذي تزوج باربرا قبل 73 عامًا، وابنهما جورج بوش الابن، إضافة إلى بيل كلينتون وباراك أوباما، إلى جانب غيرهم من كبار المسؤولين.

وحضرت السيدة الأولى ميلانيا ترمب، إلا أن زوجها الرئيس دونالد ترمب لم يحضر "لتجنب الاضطرابات التي قد تنجم من الإجراءات الأمنية الإضافية" في حال حضوره، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. وقال ترمب عبر موقع "تويتر": "أتضامن وأصلّي لأجل عائلة بوش بكاملها".

تمتعت باربرا، التي عرفت بارتدائها اللؤلؤ المقلد وبتعليقاتها اللاذعة وحس الدعابة، إلى جانب ولائها العميق للعائلة، بشعبية في أوساط المواطنين الأميركيين العاديين، أكثر من تلك التي تمتع بها زوجها وأبناؤها.

وخضعت إلى عملية في القلب عام 2009، وتلقت العلاج على مدى سنوات من مرض في الغدة، قبل أن تتدهور صحتها خلال الأيام الأخيرة، حيث تلقت الرعاية في منزلها في هيوستن.

تجدر الإشارة إلى أن باربرا بوش أم لخمسة أبناء، ولديها 17 حفيدًا وسبعة أبناء أحفاد. وفقدت مولودتها السادسة روبين إثر إصابتها بسرطان الدم، فيما كانت لا تزال طفلة.

