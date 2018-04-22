الملك محمد السادس يستقبل رؤساء الجهات غدًا

الرباط: علمت "إيلاف المغرب " إن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيعقد غدا الاثنين في العاصمة الرباط اجتماعا مع رؤساء الجهات (المناطق) المغربية الـ 12، في حضور ولاة الجهات ذاتها.

وقالت مصادر متطابقة لـ "إيلاف المغرب" ان الاجتماع سيخصص لبحث آفاق الجهات والمشاكل التي تعترضها .

يذكر ان القانون التنظيمي المتعلق بالجهات الذي صُودق عليه من طرف البرلمان عام 2015، جاء باختصاصات جديدة للجهة، ضمنها اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة ،واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولا سيما منها دعم المقاولات، وتطوير السياحة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، والتكوين المهني، وتنظيم النقل داخل الجهة، وبناء وتحسين وصيانة الطرق القروية غير المصنفة.

وبخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها، واعتماد التعاقد كقاعدة لممارسة هذه الاختصاصات.