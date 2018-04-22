السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن

الرياض: اعترضت الدفاعات الجوية السعودية "صاروخا باليستيا" اطلقه المتمردون اليمنيون باتجاه مدينة نجران جنوب المملكة، ما ادى الى احداث حريق في احدى المزارع، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام.

ونقلت وكالة الانباء السعودية بيانا للتحالف العسكري في اليمن الذي تقوده الرياض، جاء فيه ان "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه".

واضاف البيان "نتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

وبحسب التحالف فأن الصاروخ اطلق من محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.

وأكد التحالف ايضا ان صاروخا آخر اطلق في وقت سابق، سقط في منطقة صحراوية خالية لم يحددها، دون ايقاع اضرار.

وكان التحالف اعلن الجمعة ان القوات السعودية اعترضت صاروخا بالستيا اطلقه المتمردون باتجاه مدينة جيزان الساحلية جنوب المملكة.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في اذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وفي الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف.

وتتهم السعودية ايران بدعم المتمردين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم حاليا.