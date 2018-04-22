مقتل 11 مهاجرا وانقاذ 263 قبالة السواحل الليبية

طرابلس: قضى 11 مهاجرا في البحر وتم انقاذ 263 الاحد في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا، بحسب ما اعلنت البحرية الليبية.

وأعلن المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في بيان انه في العملية الاولى تمكنت دورية لحرس السواحل من "إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي وانتشال 11 جثة" قبالة سواحل صبراتة.

واوضح البيان أن عملية الانقاذ الاولى تمت على بعد "خمسة اميال شمال شرق صبراتة (...) وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين الى نقطة مصفاة الزاوية".

وقال العنصر في خفر السواحل لمدينة الزاوية محمد ارحومة لوكالة فرانس برس ان "المهاجرين الاحد عشر غرقوا بعد ان انقلب زورقهم"، الا ان الناجين انتشلوا جثثهم ورفعوها على القارب.

وأشارت البحرية الليبية الى انهم من جنسيات إفريقية، وتم تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد "تقديم المساعدة الإنسانية والطبية".

وتابع قاسم ان خفر السواحل انقذوا في العملية الثانية "180 مهاجرا قبالة زليتن" كانوا على متن قاربين مطاطيين، وتم نقلهم الى طرابلس.

وأضاف بيان البحرية الليبية أنهم من جنسيات مختلفة.

ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011 تحولت ليبيا الى منصة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون الانطلاق من سواحلها باتجاه اوروبا، غالبا على متن قوارب متهالكة.

وقضى العام الماضي 3116 شخصا اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.

وتتهم ليبيا التي تشهد نزاعا باستغلال المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء واساءة معاملتهم.