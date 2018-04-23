36 قتيلًا جراء حادث سير مروع في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الإثنين أن 32 مواطنًا صينيًا على الأقل وأربعة كوريين شماليين لقوا مصرعهم في حادث سير تعرّضت له حافلة تقلّ سيّاحًا وقع مساء الأحد في كوريا الشمالية.

إيلاف: قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني لو كانغ "نعمل بشكل وثيق مع كوريا الشمالية (...) لتحديد أسباب" الحادث.

أضاف الناطق الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي دوري أن مواطنين صينيين آخرين جرحا في الحادث، بدون أن يكشف أي تفاصيل عن ملابسات الكارثة التي حدثت في جنوب البلاد.

الصين ترسل موظفين

وكان التلفزيون الحكومي الصيني ذكر في وقت سابق الاثنين على تويتر أن "أكثر من 30 شخصًا" قُتلوا عندما سقطت حافلة سيّاح من على جسر في كوريا الشمالية. وتم حذف هذه التغريدة في وقت لاحق.

وقال وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ الصين أُبلغت مساء الأحد بالحادث، موضحة أن السفارة الصينية في بيونغ يانغ أرسلت موظفين إلى المكان.

وبث التلفزيون الحكومي الصيني الاثنين تسجيل فيديو لآلية كبيرة مقلوبة في الليل وتحت أمطار خفيفة وكذلك آليات للإسعاف وطبيب يعاين جريحًا، لكنها لم تذكر مصدر هذا التسجيل.

يشار إلى أن معظم السيّاح الذين يزورون كوريا الشمالية يأتون من الصين، التي تتقاسم مع هذا البلد حدودًا برية طويلة، وتسيّر رحلات جوية بين بيونغ يانغ ومدن صينية عدة.

وقالت السلطات الصينية إن الحادث وقع في مقاطعة هوانغهاي الشمالية الواقعة في جنوب العاصمة بيونغ يانغ، وتمتد حتى الحدود مع الجنوب.

طرق بدائية

تضم هذه المنطقة خصوصًا مدينة كايسونغ المعروفة بأحيائها القديمة، ويقع فيها مجمع صناعي كبير كانت تشارك فيه كوريا الجنوبية، ويعمل فيه عمال كوريون شماليون. وقد أغلقت سيول هذا المجمع في 2016 ردًا على تجربة نووية لبيونغ يانغ.

وكان السيّاح متوجهين بوساطة حافلة من كايسونغ إلى بيونغ يانغ عندما وقع الحادث، بحسب ما نقل موقع "إن كيه نيوز"، ومقره سيول، عن مصدر لم يسمّه.

وما زالت شبكة الطرق الكورية الشمالية بدائية، وفي الكثير من المناطق هي غير معبّدة. كما إن الجسور غير صالحة للاستخدام أحيانًا، ما يجبر المارة على عبور الأنهار والسيارات على استخدام طرق بديلة.



سياحة متراجعة

كانت مجموعة السيّاح الصينيين تسافر بحافلة من كايسونغ إلى بيونغ يانغ عندما وقع الحادث، كما قال الموقع المتخصص في شؤون كوريا الشمالية "إن كا نيوز" نقلًا عن مصدر لم يحدده.

يزور حوالى خمسة آلاف غربي، 20 بالمئة منهم تقريبًا أميركيون في كل سنة كوريا الشمالية، لكن عددهم تراجع منذ أن منعت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى هذا البلد المعزول، وضاعفت دول أخرى تحذيراتها مع تصاعد التوتر حول البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

في المقابل، بقيت السياحة الصينية في كوريا الشمالية نشطة على الرغم من تطبيق بكين لعقوبات دولية ضد نظام كيم جونغ أون. ويقدر عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الشمالية بعشرات الآلاف سنويًا، يصل عدد كبير منهم بالقطار عن طريق مدينة داندونغ الحدودية.

وما زال الجزء الأكبر من شبكة الطرق في كوريا الشمالية بدائيًا، ومعظم الطرق رملية وغير معبدة. ويتم إغلاق الجسور أمام حركة السير في بعض الأحيان بسبب تدهور بنيتها.

إلا أن الطريق بين بيونغ يانغ وكايسونغ، حيث وقع الحادث بحسب تقارير، يعتبر من الأفضل في البلاد. وهو يربط مدينة سينيوجي على الحدود الصينية بالمنطقة الفاصلة بين الكوريتين.

