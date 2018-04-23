مقتل 5 جنود في حملة ضد المتطرفين في اليمن

عدن: قتل خمسة جنود من القوات اليمنية المعترف بها دوليًا واصيب 19، في اندلاع مواجهات عنيفة مع جهاديين، بعد اطلاق حملة في تعز في جنوب غرب البلاد الاثنين إثر مقتل موظف في اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بحسب ما أفادت مصادر طبية. ولم يتضح ما اذا وقعت خسائر في صفوف الجهاديين.

تدور المواجهات في حي الجحملية الخاضع لسيطرة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها ضمن "حملة تنفذها وتستهدف الجماعات المتطرفة" في هذه المدينة، بحسب ما أفاد ضابط في الشرطة. وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الاكبر من تعز، في حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطق عدة في محيطها.

وكان ضابط الشرطة قال في وقت سابق ان "محافظ تعز المعين من قبل الرئيس المدعوم من التحالف العربي شكل أمس (الاحد) حملة من كل الوحدات الامنية والعسكرية (...) ضد مواقع تمركز الجماعات المتطرفة".

وأضاف ان "العملية بدأت الاثنين، واندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة"، من دون ان يتمكن من اعطاء حصيلة محددة بالضحايا. وكان موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر قتل برصاص مجهولين السبت في تعز.

