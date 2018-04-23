GMT 10:48 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 10:51 2018 الإثنين 23 أبريل  :آخر تحديث

داعش يهدد باستهداف مراكز الاقتراع في الانتخابات العراقية

أ. ف. ب.
مواضيع ذات صلة
"داعش" يتبنى هجوما على الجيش المصري في سيناء
الانتخابات العراقية.. مرشحة متهمة بالإرهاب وآخر بايع داعش
البنتاغون يحذر من عودة داعش إلى مناطق سيطرة النظام السوري
الجيش المصري يعلن مقتل أمير داعش في سيناء
الموصل: 112 حكمًا بالإعدام و150 بالمؤبد لمنتمين إلى داعش
زعيم المعارضة الإسرائيلية لـ"إيلاف": إيران وداعش تهددان أمن المنطقة
في زنازين داعش نصف أيزيديي سنجار المخطوفين
قصف مكثف لقوات النظام ضد داعش في مخيم اليرموك
منظمة: العراق يفرض عقابا على نساء وأطفال مشتبه بارتباطهم بداعش

بغداد: توعد تنظيم داعش في تسجيل صوتي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق في 12 مايو المقبل.

وفي رسالة صوتية على تطبيق تلغرام، توجّه المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبو حسن المهاجر إلى السنة لثنيهم عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تجري بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دحر الجهاديين.

وقال إن "حكومة الحشد الرافضي الإيراني في العراق مقبلة على ما يسمونها انتخابات، فكل من يسعى إلى قيامها بالمعونة والمساعدة، فهو متول لها ولأهلها، وحكمه كحكم الداعين إليها والظاهرين إليها".

وأضاف المهاجر "إنا نحذركم يا أهل السنة في العراق، من تولي هؤلاء القوم (...) وإن مراكز الانتخاب ومن فيها هدف لأسيافنا. فابتعدوا عنها واجتنبوا السير بقربها".



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار