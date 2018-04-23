داعش يهدد باستهداف مراكز الاقتراع في الانتخابات العراقية

بغداد: توعد تنظيم داعش في تسجيل صوتي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق في 12 مايو المقبل.

وفي رسالة صوتية على تطبيق تلغرام، توجّه المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبو حسن المهاجر إلى السنة لثنيهم عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تجري بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دحر الجهاديين.

وقال إن "حكومة الحشد الرافضي الإيراني في العراق مقبلة على ما يسمونها انتخابات، فكل من يسعى إلى قيامها بالمعونة والمساعدة، فهو متول لها ولأهلها، وحكمه كحكم الداعين إليها والظاهرين إليها".

وأضاف المهاجر "إنا نحذركم يا أهل السنة في العراق، من تولي هؤلاء القوم (...) وإن مراكز الانتخاب ومن فيها هدف لأسيافنا. فابتعدوا عنها واجتنبوا السير بقربها".



