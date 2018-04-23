مقتل صالح الصماد في غارة للتحالف العربي

نصر المجالي: أعلن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مقتل رئيسه صالح الصماد، الذي كانت عينته جماعة "انصار الله" الحوثية،إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على محافظة الحديدة.

ونعى المجلس السياسي الذي حل محل الحكومة الشرعية وقال إنه "تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة". وذكر البيان أن الصماد قتل ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.

ووجه المجلس دعوة إلى جماهير الشعب اليمني للحضور المشرف لتشييع جثمان الصماد في الزمان والمكان الذي تحدده اللجنة المنظمة، معلنا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، سيتحدث، بشأن مقتل الصماد. وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.

ووزع الإعلام الحربي، مساء الأحد، مشاهد للصماد برفقة رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري لإحدى ورش التصنيع العسكري، بحسب قناة "المسيرة".

وتضمنت المشاهد زيارة الصماد لورشة تصنيع طائرات دون طيار، والمدافع، والذخيرة الحية، والألغام المتنوعة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لمدفعية "رجوم" المصنعة محليا.

يشار إلى أن مايسمى المجلس السياسي الأعلى هو هيئة تنفيذية عليا شُكلت من قبل "أنصار الله" وحزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن. وكان تم تشكيله في صنعاء يوم 28 يوليو 2016، وأصبح صالح الصماد رئيسا له يوم 6 أغسطس 2016.

ولد صالح الصماد عام 1979 في منطقة بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة شمالي اليمن، وتخرج من جامعة صنعاء وعمل مدرسا في مدرسة عبدالله بن مسعود في صعدة.

وشارك الصياد في حروب جماعته ضد الحكومة اليمنية الشرعية ابتداء من الحرب الثالثة، وكان تولى مسؤولية رئاسة المكتب السياسي للجماعة بعد العام 2011 ، وكان عين مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية في 24 سبتمبر 2014 بعد ثلاثة أيام من دخول الحوثيين صنعاء.