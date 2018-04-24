نقل جورج بوش الاب الى المستشفى غداة دفن زوجته

واشنطن: نقل الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الاب (93 عاما) الى المستشفى الاحد بعد ساعات فقط على دفن زوجته باربرا إثر اصابته ب"التهاب امتد الى الدم".

وكان بوش الذي يعاني من مرض باركينسون الذي يضطره الى استخدام كرسي متحرك منذ سنوات، حضر السبت مراسم جنازة زوجته منذ 73 عاما في هيوستن بولاية تكساس.

ونقل الرئيس الاسبق الى أحد مستشفيات المدينة للعلاج من "التهاب امتد الى الدم، وهو يتجاوب مع العلاج ويبدو في طور التحسن"، بحسب ما كتب المتحدث باسمه جيم ماكغراث في تغريدة الاثنين.

وتوفيت بوش في منزلها في تكساس الثلاثاء عن 92 عاما.

وأعرب جورج بوش الاب في بيان نشره مكتبه عن "حزنه العميق لوفاة محبوبته باربرا" وأنه "أمسك بيدها طيلة النهار وكان الى جانبها عندما فارقت الحياة".

وكان رؤساء سابقون وأفراد من العائلة واصدقاء شاركوا السبت في مراسم تشييع السيدة الاولى السابقة التي توفيت في منزلها في تكساس.

